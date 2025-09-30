Cyprus Art Week:Το πρώτο πολιτιστικό και οικολογικό φεστιβάλ διεθνούς επιπέδου στην Κύπρο

Το Cyprus Art Week είναι το πρώτο πολιτιστικό και οικολογικό φεστιβάλ διεθνούς επιπέδου στην Κύπρο, αφιερωμένο στη διαφύλαξη του πολιτισμού και της φύσης του νησιού.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται με την υποστήριξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου και του Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από σήμερα 30 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025 στο Πισσούρι και θα συγκεντρώσει 30 συνεργάτες και περισσότερους από 100 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

Το Cyprus Art Week αποτελεί μέρος ενός διεθνούς δικτύου πολιτιστικών εκδηλώσεων και θα παρουσιαστεί επίσης στο Italia Media Art Festival στην Ιταλία, διασφαλίζοντας τη διεθνή προβολή του έργου. Καλλιτέχνης Spotlight & επίτιμη προσκεκλημένη, είναι η Oksana Mas, ένα από τα πιο λαμπρά ονόματα στη σύγχρονη τέχνη.

Μεταξύ των επιτευγμάτων της, είναι δύο φορές συμμετοχή στη Μπιενάλε της Βενετίας (2011, 2013) με ορισμένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα• βραβείο Independent Critics Prize στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο (2012)• έργα σε δημοπρασίες του Sotheby’s, Christie’s και Phillips• συμμετοχή σε διεθνείς φουάρ τέχνης όπως FRIEZE, ARCO, FIAC, The Armory Show, Art Dubai• τα πρότζεκτ ArtTogether και Quantum Prayer• ατομικές εκθέσεις σε μουσεία και γκαλερί στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ• έργα που βρίσκονται σε συλλογές σε περισσότερες από 50 χώρες. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει επίσης ένα μοναδικό κοσμο-καλλιτεχνικό έργο μεγάλης κλίμακας — το Noospheric Resonator στο Πισσούρι, που έχει συμπεριληφθεί στα Top 100 τουριστικά αξιοθέατα της Κύπρου. Το έργο αυτό, ορατό ακόμη και από το διάστημα, δημιουργήθηκε από τον Pavel Muntyan και την ομάδα του.

Ο «Νοοσφαιρικός Συντονιστής» προσκαλεί τους θεατές να βυθιστούν στις δικές τους αισθήσεις και να δημιουργήσουν μια σύνδεση με τη νοόσφαιρα της Γης. Στην Κύπρο έχει ήδη προσελκύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών και έχει γίνει σημαντικό πολιτιστικό ορόσημο.

Το Cyprus Art Week, προστίθεται σε σχετική ανακοίνωση, θα αποτελέσει σημείο έλξης όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και για επισκέπτες από την Ευρώπη και την Ασία, μετατρέποντας την Κύπρο σε διεθνή πλατφόρμα διαλόγου και κέντρο πολιτιστικού και περιβαλλοντικά υπεύθυνου τουρισμού.

Πολλοί καλλιτέχνες κατευθύνουν μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες — κυρίως για την αποκατάσταση των δασών της Κύπρου. Έχει ανοίξει φιλανθρωπικός έρανος για δενδροφύτευση, στον οποίο μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας.

Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι τοπικές και διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν προγραμματιστεί κοινές δράσεις για τη διαφύλαξη της φύσης και την προστασία των πεύκων της Κύπρου, καθώς και πρόγραμμα οικολογικής εκπαίδευσης: διαλέξεις, εργαστήρια και συλλογικές δενδροφυτεύσεις.

Ο κύριος οικολογικός εταίρος είναι η Ecombare: μια δημόσια πρωτοβουλία που συντονίζει τη φύτευση δέντρων και τη μετέπειτα φροντίδα των νεαρών δενδρυλλίων, οργανώνει εθελοντικά ταξίδια και εξασφαλίζει διαφανή αναφορά για κάθε χώρο. Στο έργο συμμετέχει επίσης το Reforest Network — μια ψηφιακή πλατφόρμα για την αποκατάσταση των δασών της Κύπρου, που καθιστά τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών αναδάσωσης, εθελοντών και οικο-χορηγών όσο το δυνατόν πιο αποδοτική και διαφανή. Η εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων Mediterra θα πραγματοποιήσει πρακτικά εργαστήρια με τη συμμετοχή επαγγελματιών βιολόγων, δενδρολόγων και οικολογικών επιστημόνων, απευθείας σε προβληματικές τοποθεσίες όπου είχαν προηγουμένως καταγραφεί λανθασμένες πρακτικές φροντίδας των πεύκων.

Στόχος είναι η διδασκαλία ορθών πρακτικών, η πρόληψη λανθασμένων ή παράνομων κλαδεμάτων και η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης προστασίας των πράσινων ζωνών. Οι εμπνευστές και διοργανωτές του έργου είναι επίσης ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου, Παναγιώτης Μαυρουδής, και η καλλιτέχνις Mariia Plekhova.

Καλλιτεχνική επιμελήτρια είναι η Sveva Manfredi Zavaglia (Ιταλία).

Εξάλλου ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου, Παναγιώτης Μαυρουδής εκφράζει την ικανοποίηση του που το Πισσούρι γίνεται κέντρο τέχνης στην Κύπρο και πόλος έλξης για ανθρώπους που ενώνονται από την επιθυμία να διαφυλάξουν τη φύση της όμορφης χώρας μας.

Το Πισσούρι είναι μοναδικό στην ομορφιά του σημειώνει, λέγοντας πως η θάλασσά του, τα πεύκα του και τα βουνά του ξεχωρίζουν. Πρόσθεσε πως πρόσφατα λάβανε διεθνή αναγνώριση, καθώς ενταχθήκανε στη λίστα με τα Top 55 Καλύτερα Τουριστικά Χωριά στον κόσμο από τον Οργανισμό Τουρισμού του ΟΗΕ, φέρνοντας την ομορφιά του Πισσουρίου σε ακόμη μεγαλύτερη προβολή. «Η αποστολή μου είναι να προστατεύσω τη γη μας», κατέληξε.

Η εμπνεύστρια & διοργανώτρια του Φεστιβάλ, Mariia Plekhova αναφέρει πως «Ως καλλιτέχνις, βλέπω την ομορφιά της Κύπρου και θέλω να βοηθήσω να διατηρηθεί. Με πονά να βλέπω δέντρα να πεθαίνουν, και ακριβώς γι’ αυτό αποφάσισα να οργανώσω το διεθνές φεστιβάλ Cyprus Art Week. Μέσα από την τέχνη στρέφουμε την προσοχή τόσο της τοπικής όσο και της διεθνούς κοινότητας, καθώς και των διεθνών οργανισμών, στη διατήρηση της φύσης. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσω ότι τα δέντρα δεν θα υποφέρουν από τα καπρίτσια των ανθρώπων» . Σημειώνεται πως όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν για το κοινό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, το Πισσούρι θα μετατραπεί στο καλλιτεχνικό κέντρο της Κύπρου. Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στο Πολιτιστικό Πολυλειτουργικό Κέντρο Πισσουρίου.

Οι επισκέπτες θα απολαύσουν έκθεση διακεκριμένων καλλιτεχνών, ακολουθούμενη από εορταστική εκδήλωση σε παραδοσιακό ύφος και κυπριακούς χορούς στην κεντρική πλατεία του Πισσουρίου.

Στις 5 Οκτωβρίου, η επίσημη τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Πισσουρίου, με μουσικό πρόγραμμα, ειδικούς καλεσμένους, καλλιτεχνικές παραστάσεις και την παρουσίαση του Italia Media Art Festival.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι επισκέπτες θα απολαύσουν ξεναγήσεις σε γκαλερί, περιπάτους τέχνης ανάμεσα σε εγκαταστάσεις στους δρόμους του Πισσουρίου και στην αρχή του μονοπατιού της Αφροδίτης, δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες (Πολιτιστικό Πολυλειτουργικό Κέντρο, Street Art στους δρόμους του Πισσουρίου), συζητήσεις με καλλιτέχνες, βραδιές ποίησης, οικολογικές πρωτοβουλίες (δενδροφυτεύσεις), εκπαιδευτικές διαλέξεις για την προστασία των δέντρων, προβολές media art, ειδικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή κυπριακών και διεθνών γκαλερί, καθώς και καλλιτεχνική αγορά την Κυριακή.