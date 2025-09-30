Κόβουν τα social media σε παιδιά στην Ελλάδα - Οι σκέψεις της κυβέρνησης και η οδηγία της ΕΕ

Η αξιοποίηση των ψηφιακών πορτοφολιών (Kids Wallet και Gov.gr Wallet) αναμένεται να παίξει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να περιορίσει τη χρήση των Social Media από τους ανήλικους, αλλά και να απαγορεύσει την πρόσβαση σε άτομα κάτω των 21 ετών σε πλατφόρμες online στοιχηματισμού.

Τις οριστικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ πρόκειται να πάρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα της προστασίας των εφήβων από την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο αλλά και από τον εθισμό τους στα Social Media.

Ένα θέμα που απασχολεί εκτενώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ελλάδα, πάντως, να είναι από τα κράτη – μέλη που έχουν κάνει σημαντικά βήματα μπροστά και έχουν ήδη υιοθετήσει τις σχετικές οδηγίες.

Ο πρωθυπουργός είναι αυτός που θα αποφασίσει, αν το ηλικιακό όριο θα τεθεί στα 15 χρόνια ή στα 16 χρόνια, όπως ισχύει, για παράδειγμα, στην Αυστραλία, την πρώτη χώρα που απαγόρευσε πλήρως την πρόσβαση στα Social Media σε ανήλικους.

Βέβαια, η Αυστραλία έχει απαγορεύσει σε άτομα ηλικίας έως 16 ετών να διατηρούν λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που δεν είναι και τόσο δύσκολο να παρακαμφθεί. Γι’ αυτό και στην περίπτωση της Ελλάδας θα προτιμηθεί το Kids Wallet, το οποίο έχει ήδη λανσαριστεί και ουσιαστικά μπορεί να λειτουργήσει ως μία εφαρμογή για την πιστοποίηση της ηλικίας του χρήστη με τον γονέα να είναι αυτός/ή που δίνει την άδεια.

Στους γονείς η άδεια

Από τεχνικής πλευράς, η πλατφόρμα του Kids Wallet θα είναι πλήρως έτοιμη να υποστηρίξει μία τέτοια πρωτοβουλία μέσα στον Οκτώβριο, όπου αναμένεται να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Πρακτικά, μέσα από το Kids Wallet, οι γονείς θα μπορούν να πιστοποιούν την ηλικία των παιδιών τους, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό το μέτρο.

Σημειωτέον πως στην πρόσφατη παρουσίαση της νέας έκδοσης του Gov.gr Wallet, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου επεσήμανε ότι το Kids Wallet μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θέσπιση ηλικιακού ορίου για τη χρήση των social media από τους ανήλικους, επισημαίνοντας πάντως πως απαιτείται και η συνεργασία των διεθνών πλατφορμών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα του εθισμού.

Τι θα ισχύσει για τις πλατφόρμες στοιχηματισμού - Ο ρόλος του Gov.gr Wallet

Πέραν του Kids Wallet, αναμένεται να δούμε τη χρήση του Gov.gr Wallet και για την πιστοποίηση ηλικίας όσων θέλουν να χρησιμοποιούν πλατφόρμες online στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων.

Το όριο ηλικίας είναι -ως γνωστόν- τα 21 έτη, οπότε το Gov.gr Wallet, στο οποίο υπάρχει ήδη το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του πολίτη, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση της ηλικίας.

Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει και για την πρόσβαση σε ιστοσελίδες πώλησης καπνικών προϊόντων ή αλκοόλ, όπως και για εκείνες που αφορούν ερωτικό περιεχόμενο.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένονται σύντομα οι σχετικές ανακοινώσεις από το Μέγαρο Μαξίμου.

