3.000 μοσχεύματα Ποσειδωνίας για την αναβίωση των ακτών της Κύπρου

Ένα σημαντικό βήμα για την προστασία και την αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος των κυπριακών ακτών αποτελεί το έργο RESPOSCY (REStoring POSidonia oceanica meadows of CYprus), η πρώτη εθνική προσπάθεια αποκατάστασης των λιβαδιών της Ποσειδωνίας (Posidonia Oceanica). Τα λιβάδια της Ποσειδωνίας αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαïκή Οδηγία και είναι προστατευόμενα σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα και τη Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. To έργο RESPOSCY συντονίζεται από το MER Lab, σε συνεργασία με το Frederick Research Centre (FRC), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Πανεπιστήμιο της Γένοβας (UNIGE).

Η Ποσειδωνία ζει αποκλειστικά στη θάλασσα και είναι ένα φυτό με ρίζες, άνθη, καρπούς, και μακριά φύλλα που μοιάζουν με τα γνωστά θαλάσσια φύκια. Τα λιβάδια της Ποσειδωνίας προσφέρουν ανεκτίμητα οφέλη στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, αφού λειτουργούν ως αποθήκες άνθρακα και φυσικοί προστάτες των ακτών. Παρόλα αυτά, απειλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, τη ρύπανση, την παράκτια ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή.

«Σε συνεργασία με θαλάσσιους βιολόγους, ερευνητές και ερευνήτριες, εθελοντές/τριες δύτες και θεσμικούς φορείς, εργαζόμαστε με στόχο να πετύχουμε τη δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου για την αποκατάσταση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας και τη θωράκιση των ακτών», αναφέρει ο Δρ Δημήτρης Κλείτου, επικεφαλής του MER Lab και συντονιστής του RESPOSCY. «Αυτό το έργο πάει πέρα από τον στόχο της αποκατάστασης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο αριστείας για τα λιβάδια της Ποσειδωνίας στην Ανατολική Μεσόγειο, βασισμένο στα θεμέλια της επιστήμης, με κινητήριο δύναμη την κοινότητα και με έμπνευση την κοινή μας ευθύνη για την προστασία των θαλασσών».

Στο πλαίσιο του έργου, και με χρονικό ορίζοντα τον Μάιο 2027, θα καταγραφεί και αξιολογηθεί η κατάσταση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας και των περιβαλλοντικών πιέσεων που δέχονται μέσα από τη δημιουργία χαρτών κινδύνου και θα καθοριστούν περιοχές προτεραιότητας για την αποκατάσταση. Μεταξύ άλλων, θα εγκατασταθούν 3000 μοσχεύματα για την αναβίωση υποβαθμισμένων λιβαδιών, θα χρησιμοποιηθούν καινοτόμα εργαλεία παρακολούθησης σε τρεις πιλοτικές περιοχές και θα αναπτυχθούν πρότυπα πρωτόκολλα μεταφύτευσης και παρακολούθησης.



Το έργο ενσωματώνει τη διάσταση των ενεργών πολιτών και ενισχύει την περιβαλλοντική εκπαίδευση, μέσα από την εκπαίδευση 100 εθελοντών δυτών ως «Κηπουρών της Ποσειδωνίας». Επιπλέον, μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το έργο επιδιώκει να προσεγγίσει περισσότερους από 30 χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη την Κύπρο, καλλιεργώντας την αγάπη και το σεβασμό για τον θαλάσσιο πλούτο του νησιού.

Το έργο RESPOSCY υποστηρίζει την ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Αποκατάσταση, και ευθυγραμμίζεται με τον νέο Νόμο της ΕΕ για την Αποκατάσταση της Φύσης, και τις υποχρεώσεις της Κύπρου για επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων.

Το έργο EXCELLENCE/0524/0547 υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «θΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.



