Συνάντηση Εταίρων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων COSME και Erasmus+ στην Πάφο

Στη Πάφο αναμένεται να παρευρεθούν την βδομάδα 7-10 Οκτωβρίου οι εταίροι των έργων SMARTIES for SMEs, και Ι-DEMO μέσα στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων των προγραμμάτων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΠ το Έργο COSME, SMARTIES for SMEs χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχουν 8 εταίροι από Ιταλία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ελλάδα και Κύπρο.

Το πρόγραμμα διάρκειας 36 μηνών και προϋπολογισμού άνω των €3 εκατομμυρίων στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού, μέσα από την ανάπτυξη ικανοτήτων, την «δίδυμη» πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την προώθηση της βιωσιμότητας και της ποιότητας υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται στην Πάφο θα διεξαχθεί εργαστήρι Δικτύωσης με διάφορες θεματικές καθώς και συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2025.

Επίσης αμέσως μετά, την περίοδο 9 και 10 Οκτωβρίου, προστίθεται στην ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των εταίρων για το έργο I-DEMO, με χρηματοδότηση 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση που στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης προορισμού μέσα από ψηφιακές στρατηγικές και μεθόδους παιχνιδοποίησης (gamification).

Στο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 7 χώρες, με διάρκεια 27 μηνών και συνολικό προϋπολογισμό €400.000. Επιπρόσθετα συνεχίζει η ανακοίνωση, η ΕΤΑΠ Πάφου θα αξιοποιήσει περίπου €38.000 για εκπαίδευση, συμμετοχή σε εργαστήρια και δράσεις ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, με επίκεντρο τον καινοτόμο τουρισμό και την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου μέσα από την δραστηριοποίησης της σε τέτοια έργα εδραιώνει την εικόνα του προορισμού, λαμβάνει τεχνογνωσία, υλοποιεί δράσεις έξυπνου και βιώσιμου Τουρισμού, ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα, δικτυώνεται, καινοτομεί και αξιοποιεί ψηφιακά και άλλα εργαλεία, καταλήγει η ανακοίνωση.