Το «μυστικό» που παίρνει μαζί του στον τάφο ο τέως Κιτίου

Με αφορμή τον θάνατο του τέως Κιτίου Χρυσόστομου θυμηθήκαμε μια ιστορία που γράφτηκε πριν από 50 και πλέον χρόνια με πρωταγωνιστική τον ίδιο τον Χρυσόστομο. Μια ιστορία που οδήγησε στην αποκάλυψη (;) του τάφου του Αγίου Λαζάρου, σε κρύπτη κάτω από την Αγία Τράπεζα του ομώνυμου ιερού ναού στο κέντρο της Λάρνακας. Αλλά και σε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο παίρνει μαζί του στον τάφο ο μ. τέως Μητροπολίτης.

Ήταν Νοέμβριος του 1972 όταν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο ναό, κατακαίγοντας μάλιστα μέρος του εικονοστασίου, αποκαλύφθηκε μία υπόγεια κρύπτη. Εκεί υπήρχαν και κάποιες σαρκοφάγοι – εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα - και μέσα σε αυτές βρέθηκαν οστά.

Όταν ο Χρυσόστομος χειροτονήθηκε Επίσκοπος πήρε την πρωτοβουλία να προβεί σε ραδιολογικές εξετάσεις, σε εργαστήρι στο Μάντσεστερ, στα οστά που είχαν βρεθεί στην υπόγεια κρύπτη. Αυτές ήταν και οι εξετάσεις που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα οστά ανήκουν στον Άγιο Λάζαρο. Από τότε τοποθετήθηκαν στη λειψανοθήκη του ναού και είναι αυτά που προσκυνούν με ευλάβεια οι πιστοί.

Η ασημένια λειψανοθήκη του αγίου Λαζάρου, που βρίσκεται εντός του ιερού ναού.

Υπάρχουν μάλιστα δημοσιεύματα του Τύπου της εποχής τα οποία αναφέρονται στην εξέταση άνθρακα που έκανε ο τότε μητροπολίτης, μια έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας μόνον ο ίδιος γνώριζε, αφού ουδέποτε τα κοινοποίησε και ουδέποτε θέλησε να μιλήσει για το θέμα αυτό.

Τον Οκτώβριο του 2015 το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNN και η εκπομπή «Ακολουθώντας τα βήματα του Ιησού», αποφάσισε να «ξεθάψει» αυτή την ιστορία με τα λείψανα του Αγίου Λαζάρου. Συγκεκριμένα, οι συντελεστές ενός ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Λάζαρο ζήτησαν από τον μ.τ. Μητροπολίτη να του επιτραπεί να υποβάλει σε ραδιολογική ανάλυση άνθρακα και σε εξετάσεις DNA τα οστά του αγίου Λαζάρου.

Την ίδια ώρα το CNN σκόπευε να υποβάλει σε ανάλογες εξετάσεις τα οστά και κάποιου άλλου Λαζάρου που βρίσκονται σε οστεοθήκη στη Μασσαλία για να διαφανεί ποιος από τους δύο Λαζάρους είναι ο άγιος Λάζαρος ο Δίκαιος ή Τετραήμερος, ο φίλος του Χριστού από τη Βηθανία.

Ο τ. μητροπολίτης Κιτίου, ο οποίος μίλησε στο ντοκιμαντέρ του CNN για την κάθοδο του Λαζάρου στην Κύπρο μετά την ανάστασή του από τον Χριστό και τη ζωή του εδώ ως επισκόπου, όταν του ζητήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή του για τις εξετάσεις στα λείψανα, ενώ αρχικά ήταν καταφατικός, στη συνέχεια αρνήθηκε.

Ο τάφος του αγίου Λαζάρου, όπου βρέθηκαν τα λείψανά του, στην κρύπτη.

Όπως τότε έγραψε ο «Π» μετά από συνομιλία με τον ιερέα του ναού, πατήρ Σπυρίδωνα, ο μητροπολίτης (σ.σ. ο τέως Κιτίου δεν θέλησε να μας κάνει δηλώσεις όπως κι ο πατήρ Μακάριος Θεοδούλου που έφυγε από τη ζωή το 2021 και ήταν παρών σε αυτό το μεγάλο γεγονός της ανακάλυψης των λειψάνων), δεν επέτρεψε να αμφισβητηθεί ο άγιος Λάζαρος.

Θεολόγοι υποστήριξαν τότε στην εφημερίδα μας ότι η ίδια η δυτική Εκκλησία που ήθελε τον Τετραήμερο να έχει ζήσει στη Μασσαλία αποποιήθηκε το ενδεχόμενο οι δύο Λάζαροι να είναι το ίδιο πρόσωπο, υποβαθμίζοντας έτσι την αξία των λειψάνων που βρίσκονται σε ναό στην περιοχή αυτή της Γαλλίας. Η δυτική παράδοση, μας είπαν, έχει ξεθωριάσει και όπως όλα δείχνουν ο Λάζαρος της Μασσαλίας ήταν επίσκοπος που έζησε τον 6ο αιώνα.

Τότε, ο πατήρ Σπυρίδων μάς είπε ότι δέχτηκε κι ο ίδιος τηλεφώνημα από την εκπομπή και του προτάθηκε να γίνει η εν λόγω εξέταση των λειψάνων. "Είπα ότι δεν πρόκειται να κάνω τέτοιο πράγμα. Γιατί είναι σαν να αρνούμαι τον εαυτό μου. Εξήγησα ότι αν φτάσουμε εμείς να κάνουμε τέτοιο πράγμα σημαίνει ότι είμαστε άπιστοι. Πώς θα σταθώ εγώ ενώπιον των χριστιανών όταν εγώ δεν πιστεύω;", επεσήμανε. "Έχει πάνω από 40 χρόνια που βρέθηκαν τα λείψανα. Και τα αποδεχτήκαμε και τα προσκυνήσαμε. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία για αυτά. Υπάρχουν δεκάδες λείψανα αγίων. Πείτε μου ένα στο οποίο έγινε ταυτοποίηση! Αυτά δεν τα κάνει η Ορθοδοξία. Τα κάνουν οι Φράγκοι (σ.σ. Καθολικοί)", ανέφερε τότε ο ιερέας.