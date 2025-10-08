Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πάνω Χολέτρια

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πάνω Χολέτρια .

Στις 19:16 ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών πόλης και επαρχίας Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε έξι δεκάρια από ξηρά χόρτα και αγρίa βλάστηση σε δύσβατη περιοχή παρά την κοινότητα Πάνω Χολέτρια.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή την κατάσβεση της φωτιάς υποστήριξαν ένα πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών και μια Κινητή Μονάδα Πυρόσβεσης της Υπηρεσίας Θήρας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνερασία με την Αστυνομία.

