Η διαφορετικότητα και η ισότητα χρειάζονται μια υγιή δόση επιμονής

της Χατζά Λαμπίμπ, Ευρωπαία Επίτροπος για την Ετοιμότητα και Διαχείριση Κρίσεων και Ισότητας.

98 ημέρες. Τόσος χρόνος χρειάστηκε για να γυρίσουμε πίσω στο σημείο μηδέν.

Στις 28 Ιουνίου, βρισκόμουν στη Βουδαπέστη, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στο Pride, παρελαύνοντας για την ελευθερία ενάντια στον φόβο και τις διακρίσεις. Παρά την απαγόρευση της αστυνομίας, γέμισαν την πόλη με χρώματα του ουράνιου τόξου — χαρούμενοι, ειρηνικοί, χωρίς φόβο.

Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Η πεποίθηση ότι η ποικιλομορφία, η γενναιοδωρία και η ανθρωπιά θα επικρατήσουν.

Κι όμως, 98 ημέρες αργότερα, στις 4 Οκτωβρίου, παρακολουθήσαμε χιλιάδες να πρέπει και πάλι να αγνοήσουν μια κυβερνητική απαγόρευση για να παρελάσουν στο Pride της πόλης Pécs για την ίδια ελευθερία. Αντιπροσωπεύουν τα καλά για τα οποία πιστώνεται η Ευρώπη — ανοιχτό πνεύμα, συμπερίληψη και ναι, μια υγιή δόση πείσματος.

Το μάθημα είναι σαφές: η πρόοδος δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται δεδομένη. Η Επιτροπή παρέπεμψε την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εθνικούς κανόνες που διακρίνουν τους ανθρώπους με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και το φύλο τους. Η υπόθεση εξετάζεται αυτήν την περίοδο και είμαι σίγουρη ότι θα επικρατήσει η δικαιοσύνη.

Όλοι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ελεύθεροι να είναι ο εαυτός τους. Κάποιοι γεννιούνται κορίτσια, κάποιοι αγόρια, και κάποιοι δεν χωράνε εύκολα σε αυτά τα κουτιά. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι — τόσο απλό, και ταυτόχρονα τόσο πολύπλοκο. Αυτή η ποικιλομορφία δεν είναι απειλή, είναι δύναμη — κάτι το οποίο αξίζει να γιορτάζουμε και να προστατεύουμε. Αυτό σημαίνει η δημιουργία μια αληθινής Ένωσης Ισότητας. Το να είμαστε ο εαυτός μας πρέπει να είναι τόσο φυσικό όσο η αναπνοή, και κανείς δεν πρέπει ποτέ να αισθάνεται «υποδεέστερος» λόγω του ποιος είναι.

Σήμερα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες δοκιμάζονται σε όλο τον κόσμο. Ένα νέο κύμα αντίστασης κατά της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων εξαπλώνεται, ακόμη και σε μέρη όπου οι αντιπαραθέσεις γύρω από την ισότητα των φύλων και τη σεξουαλικότητα έμοιαζαν παρελθόν. Και αυτό συμπεριλαμβάνει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Ευρωπαίοι έχουν υψηλές προσδοκίες από την ΕΕ. Ιδιαίτερα όσον αφορά στις αξίες που βλέπουμε στον εαυτό μας όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη — καλοσύνη, δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους άλλους, ειδικά προς εκείνους που είναι διαφορετικοί.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: η ΕΕ δεν θα γυρίσει ποτέ την πλάτη στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ γιατί η μισαλλοδοξία είναι δηλητήριο που, αν αφεθεί ανεξέλεγκτο, διαδίδεται στις κοινωνίες μας.

Οι Ευρωπαίοι περιμένουν από εμάς να τηρήσουμε αυτές τις υποσχέσεις. Η γενιά μας πρέπει να είναι ο αταλάντευτος φύλακας αυτών των δικαιωμάτων.

Ως Ευρωπαία Επίτροπος για την Ισότητα, θα υπερασπιστώ ακούραστα αυτήν την απλή αλήθεια που βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών μας αξιών: όλοι έχουν το δικαίωμα να είναι ο εαυτός τους, να αγαπούν χωρίς ενοχές και να εκφράζονται χωρίς φόβο.

Η ελευθερία και η ισότητα τυγχάνουν να είναι επίσης και προς το συμφέρον μας. Κρατούν τις δημοκρατίες μας ζωντανές και τις οικονομίες μας δυνατές. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι διακρίσεις βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού κοστίζουν στην ΕΕ σχεδόν 90 εκατομμύρια ευρώ του ευρωπαϊκού ΑΕΠ κάθε χρόνο. Όταν ενδυναμώνουμε τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, απελευθερώνουμε το πλήρες ταλέντο των συμπολιτών μας. Η ποικιλομορφία δεν είναι βάρος — είναι καύσιμο για περισσότερη καινοτομία, δημιουργικότητα και ανταγωνιστικότητα.

Πριν από πέντε χρόνια, η ΕΕ παρουσίασε την πρώτη της Στρατηγική Ισότητας για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ. Ήταν ένα ορόσημο: μια ξεκάθαρη στάση ενάντια στο μίσος και στις διακρίσεις. Από τότε, η κοινωνική αποδοχή αυξήθηκε και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ εκφράζονται πιο ανοιχτά για τον εαυτό τους. Σήμερα, δύο στους τρεις Ευρωπαίους υποστηρίζουν ίσα δικαιώματα για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+. Αλλά η πρόοδος είναι εύθραυστη. Η παρενόχληση με κίνητρο το μίσος κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 20% από το 2019.

Σήμερα παρουσιάζω μια νέα Στρατηγική Ισότητας για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ο στόχος είναι σαφής: να προστατεύσουμε τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ από τη βία, να τους δώσουμε τη δύναμη να ζουν ως ίσα και ελεύθερα άτομα, και να εμπλέξουμε ολόκληρη την κοινωνία για μεγαλύτερη ισότητα. Αυτή δεν είναι η μάχη μιας κοινότητας — είναι η μάχη όλων μας. Αυτή η στρατηγική αφορά περισσότερα δικαιώματα και περισσότερη ένταξη — ποτέ δεν στρέφεται εναντίον και εις βάρος κανενός. Θα αντιμετωπίσει βλαβερές πρακτικές μεταστροφής, από τη σωματική και σεξουαλική βία μέχρι τη λεκτική βία και τον εξευτελισμό. Θα καταπολεμήσει επίσης το μίσος στο διαδίκτυο, η οποία τροφοδοτεί τη βία στον πραγματικό κόσμο.

Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης είναι η ικανότητά μας να ενωνόμαστε και να απαιτούμε το καλύτερο για τους συνανθρώπους μας. Μια Ένωση που αναγνωρίζει την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου και δεν σταματά ποτέ να προσπαθεί να γίνει καλύτερη.

Η Ευρώπη χωρίς τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ δεν θα ήταν Ευρώπη. Ποικιλομορφία και ισότητα — αυτή είναι η δύναμη της Ευρώπης.