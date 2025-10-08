Τέσσερα χρόνια φυλάκιση σε Ε/κ για ναρκωτικά από το Δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων

Στην επιβολή ποινής φυλάκισης τεσσάρων ετών σε 52χρονο Ελληνοκύπριο από τη Ξυλοφάγου προχώρησε το Δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) στη Δεκέλεια, σε υπόθεση που αφορά κατοχή και πρόθεση προμήθειας ναρκωτικών ουσιών Κατηγορίας Α και Β.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία των ΒΒ, η απόφαση εκδόθηκε στις 2 Οκτωβρίου, ενώ ο κατηγορούμενος βρισκόταν ήδη υπό κράτηση από τις 6 Μαΐου, οπότε και συνελήφθη κοντά στο χωριό του. Η αρχική σύλληψη έγινε για κατοχή ενός γραμμαρίου κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ωστόσο η εγκληματολογική ανάλυση του κινητού του τηλεφώνου αποκάλυψε εμπλοκή του και σε προμήθεια ναρκωτικών, στοιχείο που τον έφερε αντιμέτωπο με βαρύτερες κατηγορίες.

Η σοβαρότητα των αποδεικτικών στοιχείων οδήγησε τον κατηγορούμενο να αλλάξει την αρχική του δήλωση από «αθώος» σε «ένοχος», κάτι που υπογράμμισε και ο Υπαστυνόμος Φάνος Χριστοδούλου, ο οποίος εξήρε το έργο της Ομάδας Κοινοτικής Δράσης των ΒΒ.

«Καταρχάς, πρέπει να είμαστε περήφανοι για την ποινή που του έχει επιβληθεί από το δικαστήριο, καθώς στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουμε τέτοια εγκλήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χριστοδούλου συνεχάρη τους αστυνομικούς για την προσήλωσή τους στην υπόθεση, τονίζοντας ότι «αν και ένα γραμμάριο κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης δεν ακούγεται σαν μεγάλη ποσότητα, τον συνέδεσαν με προμήθεια ναρκωτικών και θα βρίσκεται πλέον πίσω από τα κάγκελα για πολύ καιρό».

Καταλήγοντας, σημείωσε πως η αλλαγή της δήλωσης του κατηγορούμενου οφείλεται ξεκάθαρα στην ποιότητα της αστυνομικής έρευνας: «Αρχικά δήλωσε "αθώος", αλλά όταν παρουσιάστηκαν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία, τον ανάγκασαν ν’ αλλάξει την αρχική του δήλωση – και αυτό έγινε χάρη στην εξαιρετική δουλειά των αστυνομικών που διερευνούσαν την υπόθεση».