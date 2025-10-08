Δύο περιστατικά αντιμετώπισε η Π.Υ. από τις βροχοπτώσεις στην Πάφο

Δύο περιστατικά κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάφου να αντιμετωπίσει στην Επαρχία Πάφου λόγω των βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή, το πρώτο περιστατικό αφορούσε άνοιγμα οχετών ομβρίων υδάτων σε κυκλικό κόμβο.

Επίσης το δεύτερο περιστατικό στο οποίο κλήθηκε η Πυροσβεστική αφορούσε την υψηλή στάθμη νερού σε ξενοδοχείο η οποία υποχώρησε από μόνη της με την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σημειώνεται πως έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας στην επαρχία Πάφου.

Oι βροχές από το πρώτο πέρασμα του καιρικού φαινομένου " Μπάρμπαρα" ξεκίνησαν γύρω στις 23:00 το βράδυ της Τρίτης και δεν διήρκησαν για πολύ ώρα, και χωρίς να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην πόλη και την επαρχία Πάφου.