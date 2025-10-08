Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Δύο περιστατικά αντιμετώπισε η Π.Υ. από τις βροχοπτώσεις στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Δύο περιστατικά κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάφου να αντιμετωπίσει στην Επαρχία Πάφου λόγω των βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή, το πρώτο περιστατικό αφορούσε άνοιγμα οχετών ομβρίων υδάτων σε κυκλικό κόμβο.

Επίσης το δεύτερο περιστατικό στο οποίο κλήθηκε η Πυροσβεστική αφορούσε την υψηλή στάθμη νερού σε ξενοδοχείο η οποία υποχώρησε από μόνη της με την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σημειώνεται πως έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας στην επαρχία Πάφου.

Oι βροχές από το πρώτο πέρασμα του καιρικού φαινομένου " Μπάρμπαρα" ξεκίνησαν γύρω στις 23:00 το βράδυ της Τρίτης και δεν διήρκησαν για πολύ ώρα, και χωρίς να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην πόλη και την επαρχία Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα