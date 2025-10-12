ΥΠΑΜ: Δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι θα υπάρξει πληθώρα συμμετεχόντων γυναικών στον στρατό

Θέλω να πω με πλήρη ειλικρίνεια ότι δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι θα υπάρξει πληθώρα συμμετεχόντων γυναικών σε μια εθελοντική νομοθεσία την οποία έχει εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων, ανέφερε στα Κελοκέδαρα της Πάφου ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας ερωτηθείς σχετικά για τη μικρή προσέλευση γυναικών στην συστράτευση.

Ο κ. Πάλμας ανέφερε πως είχε δηλώσει εξ αρχής όταν ξεκινήσανε την συζήτηση για αυτό το θέμα και στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής αλλά και στην ολομέλεια της Βουλής, ότι πρώτιστως και πρωτεύον στόχος τους σ’ αυτή την πρώτη χρονιά ήταν να υιοθετηθεί η Νομοθεσία για να δίνει την δυνατότητα και στις γυναίκες εάν και εφόσον το επιθυμούν εθελοντικά να συμμετέχουν, να κάνουν την θητεία τους και να εκπαιδευτούν στην Εθνική Φρουρά. Από εκεί και πέρα συνέχισε, για τα θέματα που αφορούν την προσέλευση και το ενδιαφέρον γυναικών οριστικοποιούνται οι αιτήσεις μέχρι τις 24 Οκτωβρίου.

Επανέλαβε επίσης «πως πρωτίστως στόχος για εμάς, ήταν να υιοθετηθεί και να συμπεριληφθεί στους Νόμους του Κράτους αυτή η Νομοθεσία, και απ’ εκεί και πέρα αναλόγως της συμμετοχής - που επαναλαμβάνω ότι δεν θα είναι μεγάλη, θα είναι μεμονωμένη- θα αναπροσαρμόσουμε αυτή την απόφαση την οποία πήραμε και θα την προσαρμόσουμε σε τέτοιες συνθήκες που να είναι πιο ελκυστικός ο θεσμός για να συμμετέχουν και γυναίκες σε ότι αφορά την εκπαίδευση τους στο στράτευμα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Χαρακτήρισε επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσει, ότι τη Νομοθεσία για την εθελοντική στράτευση την υιοθέτησε τώρα και η Ελληνική Κυβέρνηση.

Είπε ακόμη πως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος τόνισε ότι στόχος του Υπουργείου Άμυνας της Ελλάδος είναι σε μια πενταετία να ελκύσει 200 γυναίκες για να τις εκπαιδεύσει σε ότι αφορά την εθελοντική στράτευση στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου συμπλήρωσε ο Υπουργός Άμυνας , «θέλω να προκαταλάβω, μια κακοπροαίρετη ενδεχομένως κριτική που μπορεί να προκύψει γύρω από την αριθμητική συμμετοχή αυτής της απόφασης που πήρε η κυβέρνηση».

Θέλω να είμαστε καλοπροαίρετοι και θέλω να υποδεχτούμε αυτή την Νομοθεσία ως ένα βήμα προς τα εμπρός και την ισότητα των δύο φύλων και όχι να περιοριστούμε στο μεμονωμένο ότι επειδή δεν συμμετείχαν γυναίκες αυτός ο θεσμός είναι αχρείαστος, κατέληξε.