Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Δεκάδες φορτηγά εισήλθαν με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα - «Να ανοίξουν τα περάσματα» ζητά ο ΟΗΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μιλώντας στο BBC, ο Έλντερ δήλωσε ότι «είναι πολύ απλό αυτό που πρέπει να κάνει το Ισραήλ: Να ανοίξει πολλά περάσματα, όχι μόνο ένα».

Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν αρχίσει από νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/10) να εισέρχονται στη Γάζα, με τον εκπρόσωπο Τύπου της UNICEF να απευθύνει έκκληση να ανοίξουν όλα τα συνοριακά περάσματα και όχι μόνο αυτό της Ράφα, προκειμένου να αυξηθούν οι προμήθειες που φτάνουν στον παλαιστινιακό λαό που λιμοκτονεί. 

Μιλώντας στο BBC, ο Έλντερ δήλωσε ότι «είναι πολύ απλό αυτό που πρέπει να κάνει το Ισραήλ: Να ανοίξει πολλά περάσματα, όχι μόνο ένα».

«Υπάρχουν πέντε ή έξι (σ.σ. περάσματα) που θα μπορούσε να ανοίξει το Ισραήλ, και αυτό σημαίνει ότι αυτά τα φορτηγά, περίπου 1.000, δεν θα ακολουθούν μία διαδρομή. Θα έχουν πολλαπλά σημεία εισόδου» συμπληρώνει.

Όπως υπενθυμίζει ο ίδιος, οι οργανισμοί του ΟΗΕ -μία εκ των οποίων και η UNICEF- είναι έτοιμοι να παρέμβουν «εδώ και πολύ καιρό».

 

Σκοπός της UNICEF είναι να διανείμει τρόφιμα υψηλής θερμιδικής αξίας για παιδιά και εγκύους, καθώς και χειμωνιάτικα ρούχα και παπούτσια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την Oxfam, περίπου μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι αυτή τη στιγμή ζουν σε συνθήκες λιμού, γεγονός που καθιστά επιτακτική την εισροή κρίσιμης βοήθειας και φαρμάκων στον πολιορκημένο θύλακα.

cnn.gr

Tags

ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑΣΧΕΔΙΟ ΤΡΑΜΠ ΓΑΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα