Δεκάδες φορτηγά εισήλθαν με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα - «Να ανοίξουν τα περάσματα» ζητά ο ΟΗΕ

Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν αρχίσει από νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/10) να εισέρχονται στη Γάζα, με τον εκπρόσωπο Τύπου της UNICEF να απευθύνει έκκληση να ανοίξουν όλα τα συνοριακά περάσματα και όχι μόνο αυτό της Ράφα, προκειμένου να αυξηθούν οι προμήθειες που φτάνουν στον παλαιστινιακό λαό που λιμοκτονεί.

Μιλώντας στο BBC, ο Έλντερ δήλωσε ότι «είναι πολύ απλό αυτό που πρέπει να κάνει το Ισραήλ: Να ανοίξει πολλά περάσματα, όχι μόνο ένα».

«Υπάρχουν πέντε ή έξι (σ.σ. περάσματα) που θα μπορούσε να ανοίξει το Ισραήλ, και αυτό σημαίνει ότι αυτά τα φορτηγά, περίπου 1.000, δεν θα ακολουθούν μία διαδρομή. Θα έχουν πολλαπλά σημεία εισόδου» συμπληρώνει.

Όπως υπενθυμίζει ο ίδιος, οι οργανισμοί του ΟΗΕ -μία εκ των οποίων και η UNICEF- είναι έτοιμοι να παρέμβουν «εδώ και πολύ καιρό».

Σκοπός της UNICEF είναι να διανείμει τρόφιμα υψηλής θερμιδικής αξίας για παιδιά και εγκύους, καθώς και χειμωνιάτικα ρούχα και παπούτσια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την Oxfam, περίπου μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι αυτή τη στιγμή ζουν σε συνθήκες λιμού, γεγονός που καθιστά επιτακτική την εισροή κρίσιμης βοήθειας και φαρμάκων στον πολιορκημένο θύλακα.

