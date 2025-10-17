Ξεκινά σήμερα το Cyprus Rock Climbing Festival 2025 στην Πάφο

Ξεκινά σήμερα η διοργάνωση του δεύτερου Cyprus Rock Climbing Festival (CRCF) 2025 μεταξύ 17-19 Οκτωβρίου 2025, στο αναρριχητικό πεδίο της Ίνειας.

Η διοργάνωση του φεστιβάλ αναλαμβάνεται από τον ΜΚΟ Active Zone Outdoor με την τεχνική οργανωτική επιτροπή του να απαρτίζεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές αναρρίχησης.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με την υποστήριξη του Δήμου Ακάμα και του Κοινοτικού Συμβουλίου της Ίνειας. Οι διοργανωτές σημειώνουν πως το φεστιβάλ είναι μη-κερδοσκοπικό και όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για την συντήρηση των υφιστάμενων αναρριχητικών πεδίων καθώς και για τη διάνοιξη καινούργιων αναρριχητικών διαδρομών. Μακροπρόθεσμος στόχος τους προσθέτουν είναι το φεστιβάλ να καθιερωθεί ως μόνιμος θεσμός, προβάλλοντας διαρκώς την περιοχή ως έναν δημοφιλή προορισμό αναρρίχησης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών πρόκειται για ένα φεστιβάλ που έχει σαν απώτερο σκοπό να προσελκύσει ντόπιους και ξένους αναρριχητές καθώς και λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων με σκοπό να γνωρίσουν το συναρπαστικό κάθετο κόσμο της αναρρίχησης. Το φεστιβάλ στοχεύει, προστίθεται στην ανακοίνωση, στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, των επισκεπτών και της τοπικής κοινότητας της Ίνειας. Παράλληλα, προωθεί την κοινωνική συμπερίληψη, δίνοντας σε όλες τις κοινωνικές ομάδες την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να απολαύσουν το άθλημα της αναρρίχησης.

Το τριήμερο φεστιβάλ θα περιλαμβάνει εργαστήρια αναρρίχησης για όλα τα επίπεδα, ανεξαρτήτως εμπειρίας στο άθλημα. Θα πραγματοποιηθούν επίσης εξειδικευμένα εργαστήρια για οικογένειες, άτομα με αναπηρίες και νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Όλα τα εργαστήρια θα διεξάγονται υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό έμπειρων, πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Παράλληλα, θα διεξαχθεί και ένας διαγωνισμός αναρρίχησης, όπου οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα φιλικό περιβάλλον ευγενούς άμιλλας. Επίσης, το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει παρουσιάσεις στο γραφικό αμφιθέατρο της Ίνειας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αφηγήσεις για εμπειρίες αναρριχητών σε διεθνείς αναρριχητικούς προορισμούς, παρουσίαση για το φυσικό περιβάλλον του Ακάμα, ανοιχτό διάλογο για την περιβαλλοντική προστασία ευαίσθητων περιοχών κατά την αναρρίχηση κ.α..

Μία από τις φετινές καινοτομίες του φεστιβάλ είναι η παρουσία της Κωνσταντίνας Αλεξανδρίδου. Ως adaptive climber, η Κωνσταντίνα θα μεταφέρει στους παρευρισκόμενους την εμπειρία της, αποδεικνύοντας πώς η αναρρίχηση μπορεί να αποτελέσει ένα άθλημα για όλους, ανεξάρτητα από τις κινητικές ικανότητες. Εκτός από τις κύριες δράσεις, το φεστιβάλ προσφέρει μια πληθώρα δραστηριοτήτων για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε πεζοπορίες και έναν αγώνα αγωνιστικού προσανατολισμού (orienteering) από τον σύλλογο Orientaction. Παράλληλα, θα διεξαχθεί διαγωνισμός φωτογραφίας και θα υπάρχουν διάφορα παιχνίδια και δράσεις όπως κυνήγι θησαυρού, χειροτεχνίες και ζωντανή μουσική.

Το φεστιβάλ επικεντρώνεται στην αναζωογόνηση της περιοχής και στην ανάδειξη της αναρρίχησης ως ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη. Δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με την τοπική κοινότητα, ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να στηρίξουν τις υποδομές φιλοξενίας και εστίασης.

Παράλληλα, μικρές τοπικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν τα προϊόντα τους, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της περιοχής σε έναν δημοφιλή προορισμό.Οι διοργανωτές καταληκτικά εκφράζουν τις ειλικρινείς ευχαριστίες τους στην outdoor εταιρεία ρουχισμού και εξοπλισμού The North Face, τον Χρυσό Χορηγό του φεστιβάλ .

Επίσης ανακοινώνουν τη σύμπραξή τους με τον οργανισμό RESET, ο οποίος θα είναι ο επίσημος Accessibility Partner του φεστιβάλ σε θέματα προσβασιμότητας.