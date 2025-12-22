Χριστοδουλίδης για φορολογική μεταρρύθμιση: Πιο δίκαιο και σύγχρονο φορολογικό σύστημα

Με την φορολογική μεταρρύθμιση μειώνουμε ουσιαστικά το φορολογικό βάρος και αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι είναι μια μεταρρύθμιση που διαμορφώνει ένα πιο δίκαιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα για την ψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι "από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας, πορευόμαστε με ξεκάθαρο πλάνο και σχεδιασμό, σαφείς προτεραιότητες, ισχυρό ιδεολογικο-πολιτικό προσανατολισμό και προσήλωση στην υλοποίηση του προγράμματός μας που εδράζεται στον κοινωνικό φιλελευθερισμό".

Στόχος μας, πρόσθεσε, ένα κράτος σύγχρονο, κοινωνικά ευαίσθητο, οικονομικά ισχυρό και εθνικά περήφανο.

Ανάμεσα στους βασικούς πυλώνες της διακυβέρνησής μας, είπε, είναι και ο εκσυγχρονισμός και η μετεξέλιξη του κράτους του 1960 μέσα από τολμηρές, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που διορθώνουν χρόνιες στρεβλώσεις, ενισχύουν τη διαφάνεια, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα, αποκαθιστούν τη σχέση εμπιστοσύνης κράτους και πολίτη.

"Και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η φορολογική μεταρρύθμιση που προωθήσαμε, και που η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σήμερα. Πρόκειται μια άλλη καθοριστική τομή για το μέλλον της χώρας μας. Μια μεταρρύθμιση που διαμορφώνει ένα πιο δίκαιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα", τόνισε.

Με τη μεταρρύθμιση, είπε, μειώνουμε ουσιαστικά το φορολογικό βάρος και αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Εξήγησε ότι το αφορολόγητο εισόδημα καθορίζεται στις 22.000 ευρώ, ενώ, ανάλογα με τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, προσφέρεται η δυνατότητα πρόσθετων φοροαπαλλαγών, οι οποίες για ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά μπορούν να ανέλθουν συνολικά μέχρι και τις 10.000 ευρώ επιπλέον.

Την ίδια στιγμή, ανέφερε, στηρίζεται η οικογένεια, ενισχύεται η μεσαία τάξη, αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα, βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών μας, ενώ ταυτόχρονα, ενισχύουμε ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων, μειώνοντας τον φόρο επί των πραγματικών μερισμάτων από το 17% στο 5% και διαμορφώνοντας ένα ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον για επενδύσεις.

"Αναμφίβολα, πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Το όφελος επιστρέφει απευθείας στα νοικοκυριά, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Λιγότερο φορολογικό βάρος. Περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα" συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Με αξιοπιστία και θεσμική σοβαρότητα, με ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό, με στοχευμένες μεταρρυθμίσεις, αλλάζουμε τη χώρα μας, πάντα προς όφελος των πολιτών, κατέληξε.