Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ,τιμήθηκε με το «Gaspart Bonet Foundation Award» από τη HOTREC

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, τιμήθηκε με το «Gaspart Bonet Foundation Award» από τη HOTREC, την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία φιλοξενίας και εστίασης. 

Η διάκριση απονεμήθηκε κατόπιν εισήγησης του ΠΑΣΥΞΕ, του οποίου ο κ. Λοϊζίδης διετέλεσε Πρόεδρος για δύο δεκαετίες.

Το βραβείο φέρει το όνομα του ιδρύματος που δημιούργησε ο Joan Gaspart, εξέχουσα προσωπικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φιλοξενίας και πρώην Πρόεδρος της FC Barcelona.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 91ης Γενικής Συνέλευσης της HOTREC στην Πάφο, με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η βράβευση αποτελεί αναγνώριση της μακρόχρονης και καθοριστικής συνεισφοράς του κ. Λοϊζίδη στην ανάπτυξη και σταθεροποίηση του κυπριακού τουρισμού κατά τη διάρκεια της θητείας του στον ΠΑΣΥΞΕ (2003–2023).

Η ηγεσία του συνέπεσε με κρίσιμες περιόδους, όπως η οικονομική κρίση του 2013, η σοβαρότερη μετά την τουρκική εισβολή του 1974, όπου ο Σύνδεσμος αναδείχθηκε σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας και στρατηγικό συνομιλητή της πολιτείας.

Στην ομιλία του, ο κ. Λοϊζίδης εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τη HOTREC και τον Πρόεδρό της, Αλέξανδρο Βασιλικό, καθώς και προς τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ και τον νυν Πρόεδρο Θάνο Μιχαηλίδη, υπογραμμίζοντας ότι «η τιμή αυτή ανήκει σε όλους όσοι υπηρέτησαν με συνέπεια τον Σύνδεσμο, γιατί κάθε επίτευγμα ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και κοινής προσήλωσης».

