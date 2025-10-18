Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τουρκία: Κεμαλιστές πιάστηκαν στα χέρια σε συνέδριο του CHP

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Γροθιές και κλωτσιές μεταξύ των μελών του κόμματος της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης - Χρειάστηκε η επέμβαση της Αστυνομίας

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Επαρχιακό Συνέδριο του CHP στη Μελητηνή (Μαλάτια) της Τουρκίας.

Αφορμή για τον διαπληκτισμό στο συνέδριο των κεμαλιστών του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, βρέθηκε σε μια διαφωνία μεταξύ μελών.

Το συνέδριο του CHP στην Τουρκία, στιγματίστηκε από μία άγρια συμπλοκή όταν ο δήμαρχος της πόλης, που είναι μέλος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε βουλευτή και άλλους κομματικούς παράγοντες πως δεν στηρίζουν τον δήμο.

Η ανταλλαγή φραστικών επιθέσεων ξέφυγε γρήγορα, όπως ήταν αναμενόμενο και εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με γροθιές και κλωτσιές μέσα στην αίθουσα.

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος, Αμπντουλβαχάπ Γκιοτσέρ, συμπεριέλαβε και τον βουλευτή του CHP στη Μελητηνή, Βελί Αγμπαμπά, καθώς και τον επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης, Μπαρίς Γιλντίζ, γεγονός που πυροδότησε την έντονη αντιπαράθεση με ορισμένα μέλη του κόμματος, η οποία είχε την παραπάνω εξέλιξη.

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα