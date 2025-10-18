Τουρκία: Κεμαλιστές πιάστηκαν στα χέρια σε συνέδριο του CHP

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Επαρχιακό Συνέδριο του CHP στη Μελητηνή (Μαλάτια) της Τουρκίας.

Αφορμή για τον διαπληκτισμό στο συνέδριο των κεμαλιστών του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, βρέθηκε σε μια διαφωνία μεταξύ μελών.

Το συνέδριο του CHP στην Τουρκία, στιγματίστηκε από μία άγρια συμπλοκή όταν ο δήμαρχος της πόλης, που είναι μέλος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε βουλευτή και άλλους κομματικούς παράγοντες πως δεν στηρίζουν τον δήμο.

Η ανταλλαγή φραστικών επιθέσεων ξέφυγε γρήγορα, όπως ήταν αναμενόμενο και εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με γροθιές και κλωτσιές μέσα στην αίθουσα.

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος, Αμπντουλβαχάπ Γκιοτσέρ, συμπεριέλαβε και τον βουλευτή του CHP στη Μελητηνή, Βελί Αγμπαμπά, καθώς και τον επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης, Μπαρίς Γιλντίζ, γεγονός που πυροδότησε την έντονη αντιπαράθεση με ορισμένα μέλη του κόμματος, η οποία είχε την παραπάνω εξέλιξη.

CHP Malatya İl Kongresi kavgaya dönüştü! Taraflar birbirine girince salona çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi https://t.co/vbKvd3h9Q4 pic.twitter.com/93QqKFbwbB — CNN TÜRK (@cnnturk) October 15, 2025

Πηγή: lifo.gr