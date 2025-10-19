Ετήσιο επαρχιακό φεστιβάλ ηλικιωμένων στην Πάφο με αθρόα συμμετοχή

Mε τραγούδι, χορό, φαγητό και μπόλικο κέφι , τίμησαν το ετήσιο επαρχιακό φεστιβάλ τους οι δεκάδες ηλικιωμένοι της επαρχίας Πάφου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης και στην παρουσία του προέδρου του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη , υπό την αιγίδα του οποίου τέθηκε το φεστιβάλ, τιμήθηκαν για την ουσιαστική πολύχρονη προσφορά τους μέλη του Συνδέσμου από την ημερομηνία ίδρυσης του.

Σε χαιρετισμό της στην εκδήλωση η πρόεδρος του Επαρχιακού Συνδέσμου Ευημερίας Πάφου κ. Ανθή Λεωνίδου Στρόππου, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον αείμνηστο ιδρυτή και πρώτο πρόεδρο του Συνδέσμου Αρχιμανδρίτη Αλέξιο, ο οποίος καθιέρωσε και το εν λόγω φεστιβάλ .»

Το έργο του Αρχιμανδρίτη Αλέξιου αποτελεί παρακαταθήκη για όλους μας», τόνισε. Πρόσθεσε επίσης, πως το πόσο χρονών είμαστε είναι ένα νούμερο, σημειώνοντας πως «η πραγματική μας ηλικία είναι στην καρδιά και στο πώς σκεφτόμαστε.Και στοιχηματίζω ότι όλοι εδώ σήμερα σκεφτόμαστε και ενεργούμε με πολλή ζωντάνια και θετική σκέψη» , συμπλήρωσε η κ. Στρόππου.

Στην δική του τοποθέτηση ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης παρατήρησε, ότι « υπάρχουν ηλικιωμένοι που ζούν με πενιχρό εισόδημα , αδυνατώντας να καλύψουν βασικές ανάγκες , όπως το κόστος στέγασης, διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης».

«Η Πολιτεία» τόνισε , θα πρέπει να λάβει μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας , να αυξήσει τις συντάξεις, ενώ σε περιπτώσεις μικρής αύξησης να μην καταργούνται βοηθήματα .

Θα πρέπει συνέχισε επίσης «να καταργηθεί το 12% στις συντάξεις, να δοθεί σύνταξη χηρείας και στους άνδρες και να δημιουργηθούν δομές για ηλικιωμένους που θα στελεχωθούν με επαρκές και καταρτισμένο προσωπικό».

Το μουσικοχορευτικό κομμάτι της ημέρας ανέλαβαν αφιλοκερδώς ο Λαογραφικός Όμιλος « Το Κάστρο» και ο Λαογραφικός Όμιλος « Πλουμιά» , που χόρεψαν και τραγούδησαν κυπριακά παραδοσιακά ακούσματα. Στην όλη γιορταστική ατμόσφαιρα συνέδραμαν και η ορχήστρα του εστιατορίου « Ακρόπολις» και στο τραγούδι ο Μαρίνος που κατενθουσίασαν τους παρευρισκόμενους.