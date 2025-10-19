Άνοιξαν οι κάλπες στην τ/κ κοινότητα – Σκληρή μάχη μεταξύ Ερχιουρμάν και Τατάρ

Πέραν των 218 χιλιάδων «ψηφοφόρων» καλούνται σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, να προσέλθουν στις 777 κάλπες που στήθηκαν στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ανάδειξη νέου ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Οι κάλπες άνοιξαν το πρωί η ώρα 8 στα «εκλογικά κέντρα» και θα κλείσουν η ώρα 6 το απόγευμα. Για πρώτη φορά η καταμέτρηση των ψήφων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται μεταξύ 8 και 9 το βράδυ.

Επτά υποψήφιοι διεκδικούν την «προεδρία», ωστόσο δύο είναι οι επικρατέστεροι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα, αναμένεται σκληρή μάχη μεταξύ του υποψήφιου του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (UBP) και νυν ηγέτη της τ/κ κοινότητας Ερσίν Τατάρ και του ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) Τουφάν Ερχιουρμάν. Ο κ. Τατάρ τάσσεται υπέρ της λύσης δύο κρατών, ενώ ο κ. Ερχιουρμάν υποστηρίζει την ομοσπονδιακή λύση.

Οι υπόλοιποι 5 υποψήφιοι που δεν παρουσιάζουν δυναμική είναι οι εξής: Οσμάν Ζορμπά (Κυπριακό Σοσιαλιστικό Κόμμα), Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγκ (ανεξάρτητος), Αχμέτ Μποράν (ανεξάρτητος), Μεχμέτ Χασγκιουλέρ (ανεξάρτητος), Ιμπραήμ Γιαζιτσί (ανεξάρτητος).

Χθες βράδυ ο ανεξάρτητος υποψήφιος Χουσεΐν Γκιουρλέκ ότι αποσύρεται από την εκλογική κούρσα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η μάχη προμηνύεται οριακή. Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 50%, τότε θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος την επόμενη Κυριακή, 26 Οκτωβρίου.