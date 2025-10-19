Άμεση ανάλυση: Τι σημαίνει η νίκη Ερχιουρμάν – Η μεγάλη στροφή της τ/κ κοινότητας

Βραδιά πανηγυρισμών και πολιτικής ανατροπής στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, καθώς ο Τουφάν Ερχούρμαν, ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής των «προεδρικών εκλογών», έναντι του Ερσίν Τατάρ.

Τι σημαίνει η νίκη Ερχιουρμάν

Σε πολιτικό επίπεδο, η νίκη του κ. Ερχιουρμάν θεωρείται σαφής ένδειξη στροφής ενός μεγάλου μέρους της τουρκοκυπριακής κοινότητας προς μια πιο μετριοπαθή και ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Ο ηγέτης του CTP, γνωστός για τη ρητορική του υπέρ του διαλόγου και της επανένωσης της Κύπρου στο πλαίσιο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, αναμένεται να επιχειρήσει την αναθέρμανση των συνομιλιών και την αποκατάσταση σχέσεων εμπιστοσύνης με την ελληνοκυπριακή πλευρά. Παράλληλα, επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση με την Άγκυρα, ζητώντας «σεβασμό και ισότητα» αντί για εξάρτηση. Όσον αφορά το Κυπριακό συγκεκριμένα, η νίκη του Τουφάν Έρχιουρμαν στέλνει, σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον του ξεκάθαρο μήνυμα στην Ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά και στην Τουρκία. Το ΡΤΚ, και ο ίδιος ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, τόσο πριν τις «εκλογές», όσο και απόψε, τόνιζαν πως είναι έτοιμοι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και να αλλάξουν την ως τώρα πλεύση της λεγόμενης κυβέρνησης, από τα δύο κράτη, στην Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Ο κ. Έρχιουρμαν θα ζητήσει ραντεβού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις επόμενες ημέρες, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Politis.com.cy.

Πρώτες δηλώσεις

Ο κ. Ερχιουρμαν συνοδευόμενος από τη γυναίκα του προέβη στις πρώτες δηλώσεις, ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ κάθε πολίτη του λαού μας. Ως Τουρκοκύπριοι, κερδίσαμε όλοι μαζί. Από εδώ, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου». Θεωρώ χρέος μου, είπε «να ευχαριστήσω τους εθελοντές του CTP, το TDP, και τον Σερντάρ Ντενκτάς. Ευχαριστώ επίσης τους φίλους μου από το UBP, το DP, το YDP και τα άλλα κόμματα»

«Από αυτή τη στιγμή και στο εξής», δήλωσε ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, «είμαι ο πρόεδρος όλων των πολιτών μου, με πλήρη ουδετερότητα. Με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, προηγούμαστε σε κάθε επαρχία. Είμαστε ένα σύνολο, η βούλησή μας είναι ενιαία. Η αδελφοσύνη μας νίκησε και η αδελφοσύνη μας δεν έχει διαρραγεί. Ενωθήκαμε, γίναμε ένα».

«Ο πρόεδρος θα είναι ο φύλακας της ελευθερίας και της ισότητας», τόνισε. Συνεχίζοντας, επανέλαβε πως «θα κυβερνήσουμε όλοι μαζί και αυτό θα κάνουμε. Θα δουλέψουμε ως ομάδα, θα είμαστε ενωμένοι. Δεν έχει καμία σημασία σε ποιο κόμμα ανήκει ο καθένας. Η αξιοκρατία θα είναι η βάση της δουλειάς μας. Το ενδιαφέρον μας θα είναι αυτή η γη και τα παιδιά μας», κατέληξε.

Αισιοδοξία από νωρίς

Από νωρίς το απόγευμα, τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα έδειχναν ξεκάθαρη επικράτηση του Ερχούρμαν, και όσο κυλούσε η διαδικασία, το κλίμα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην κατεχόμενη Λευκωσία μετατράπηκε σε ξέφρενο πανηγύρι. Έξω από το κτίριο του CTP, πλήθος υποστηρικτών άρχισε να συγκεντρώνεται μόλις οι πρώτες εκτιμήσεις επιβεβαίωναν το προβάδισμα του ηγέτη τους. Νέοι με σημαίες του κόμματος και της «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου» φώναζαν συνθήματα, ενώ αυτοκίνητα κορνάριζαν ασταμάτητα στους γύρω δρόμους.

Μέσα στο κτήριο που στεγάζει τα γραφεία του CTP, το κλίμα ήταν πιο συγκρατημένο αλλά γεμάτο αισιοδοξία από το απόγευμα. Ο Τουφάν Ερχούρμαν βρισκόταν στον πρώτο όροφο, περιτριγυρισμένος από στενούς συνεργάτες και μέλη της ηγεσίας του κόμματος. Όλοι παρακολουθούσαν προσεκτικά τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων σε ζωντανή μετάδοση, ενώ κάθε νέα ενημέρωση που ενίσχυε το προβάδισμα του CTP προκαλούσε εκρήξεις χαράς και χειροκροτήματα. Ο ίδιος ο Ερχούρμαν, χαμογελαστός αλλά φανερά συγκινημένος, φέρεται να δήλωσε στους συνεργάτες του ότι «αυτή η νίκη ανήκει στον λαό, που θέλει αλλαγή και αξιοπρέπεια».

Οι υποστηρικτές του κ. Ερχιουρμάν, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία, άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του, ενώ δεκάδες νέοι ανέμιζαν σημαίες και κρατούσαν πυρσούς. Η μουσική δυνάμωσε, οι δρόμοι γέμισαν, και το σκηνικό θύμιζε πολιτική γιορτή με έντονα συναισθήματα.

Οι εικόνες καταγράφουν ένα πρωτόγνωρο κύμα ενθουσιασμού με ανθρώπους κάθε ηλικίας, οικογένειες, νέους και ηλικιωμένους να έχουν προσέλθει στα γραφεία του CTP για να πανηγυρίσουν. «Αλλάζουμε σελίδα», ανέφεραν στην ιστοσελίδα του κόμματος, συγκινημένα στελέχη του ΡΤΚ, προσθέτοντας ότι απόψε, στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, η ατμόσφαιρα είναι αυτή της ελπίδας και της προσδοκίας.