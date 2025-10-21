Σοβαρή αλλά σταθερή η κατάσταση του εργαζόμενου που ήπιε καυστικό υγρό αντί για νερό

Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο ΓΝ Πάφου ο εργαζόμενος στη βιομηχανική περιοχή της Αγίας Βαρβάρα της επαρχίας Πάφου που φέρεται να κατάπιε καυστικό υγρό σε μπουκάλι για νερό, το οποίο το εξέλαβε ως νερό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο εργαζόμενος υποβλήθηκε την Δευτέρα σε ιατρικές εξετάσεις και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς , «η κατάσταση του είναι σοβαρή αλλά σταθερή».

Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο ΓΝ Πάφου το οποίο επισκέφτηκαν μέλη της ΑΔΕ Πάφου τα οποία διεξήγαγαν εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις προκαταρκτικές εξετάσεις της Αστυνομίας, ο εργαζόμενος φέρεται να κατανάλωσε μόνος του κατά λάθος κάποιο χημικό ή καυστικό υγρό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο εργαζόμενος ασχολείτο με την κατασκευή και επιδιόρθωση «τζακούζι».

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.