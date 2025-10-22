Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Σχολική Εφορεία Πάφου δεν είναι σύμφωνη με την τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών στα σχολεία

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η Σχολική Εφορεία Πάφου δεν είναι σύμφωνη με την τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών στα σχολεία αναφέρει η Αννίτα Ταλιώτου Γραμματέας της Σχολικής Εφορείας Πάφου σχολιάζοντας την τοποθέτηση του αντιδημάρχου του Δ. Πάφου Άγγελου Ονησιφόρου για την τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών στο Λύκειο Κύκκου της Πάφου.

Η κ. Ταλιώτου σημείωσε πως το ζήτημα αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της Σχολικής Εφορείας Πάφου , καθώς οι αίθουσες αυτές τοποθετούνται από το αρμόδιο γραφείο του Υπουργείου Παιδείας. 

Πρόσθεσε πως κατά την τελευταία τους συνάντηση στην Πάφο, αναφερθήκανε εκτενώς στην απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί με τις λυόμενες αίθουσες στα σχολεία.

Οι συνθήκες μέσα σε αυτές είναι, σημειώνει, άθλιες και ακατάλληλες για τη φοίτηση μαθητών, αφού πρόκειται για χώρους που θυμίζουν «σπιρτόκουτα» και δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας.

Η σωστή και ουσιαστική λύση δεν είναι η προσωρινή τοποθέτηση λυόμενων, αλλά η ανέγερση νέων, μόνιμων αιθουσών — και ακόμη καλύτερα, η δημιουργία νέων, σύγχρονων σχολείων-προτύπων, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης και θα προσφέρουν ένα ποιοτικό περιβάλλον μάθησης στους μαθητές μας, καταλήγει η κ. Ταλιώτου.

