Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στη ΜΕΘ νεαρός μοτοσικλετιστής

Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε άντρας ηλικίας 38 ετών - Έρευνες της Αστυνομίας

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άντρας ηλικίας 22 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά, σε οδική σύγκρουση που συνέβη χθες το βράδυ, στη Λεμεσό.

Η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 9.30 το βράδυ της Τρίτης, στη συμβολή της οδού Αγίας Φυλάξεως με την οδό Αγίου Ιλαρίωνος, στη Λεμεσό, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε άντρας ηλικίας 38 ετών.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου. Ο 22χρονος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρά εσωτερικά τραύματα στο σώμα. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η οδική σύγκρουση.

