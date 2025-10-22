Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αεροδρόμιο Λάρνακας: Κοκαΐνη στα εσώρουχά της έκρυβε 23χρονη – Εντόπισαν νέες ποσότητες με ακτινολογική εξέταση

Η συλληφθείσα κρατήθηκε στο Νοσοκομείο, όπου της χορηγήθηκε κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, με σκοπό να αποβάλει τα σκευάσματα.

Ποσότητα πέραν του μισού κιλού κοκαΐνης κατάσχεσε χθες η Αστυνομία, ενώ για διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθη 23χρονη. Η ποσότητα της κοκαΐνης αναμένεται να αυξηθεί, αφού στο σώμα της 23χρονης φαίνεται να εντοπίζονται και άλλες συσκευασίες.

Η ποσότητα της κοκαΐνης εντοπίστηκε στο πλαίσιο των ενεργειών, που γίνονται σε συνεργασία μεταξύ Αστυνομίας και Τμήματος Τελωνείων, για εντοπισμό ναρκωτικών που εισάγονται στην Κύπρο, μέσω των αεροδρομίων.

Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες γυναίκα που θα έφτανε στην Κύπρο από το εξωτερικό, απόκρυβε στο σώμα της ποσότητα ναρκωτικών, χθες το μεσημέρι, στο χώρο αφίξεων του αεροδρομίου Λάρνακας, ανακόπηκε για έλεγχο η 23χρονη. Εντός του στηθόδεσμού της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν εννέα, αυγοειδείς νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 88 γραμμαρίων. Επίσης εντός του εσωρούχου της, εντοπίστηκε μία συσκευασία, που περιείχε κοκαΐνη, μεικτού βάρους 452 γραμμαρίων.

Η 23χρονη συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα. Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε και σε ακτινολογικό έλεγχο, μέσω του οποίου εντοπίστηκαν εντός του σώματός της, αριθμός σκευασμάτων. Ως εκ τούτου η συλληφθείσα κρατήθηκε στο Νοσοκομείο, όπου της χορηγήθηκε κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, με σκοπό να αποβάλει τα σκευάσματα.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

