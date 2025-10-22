Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας καπνικών προϊόντων στο Αεροδρόμιο Πάφου προχώρησε χτες Τρίτη το Τμήμα Τελωνείου στο Αεροδρόμιο Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 21/10/2025 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 58χρονο Τουρκοκύπριο επιβάτη με βρετανική υπηκοότητα, πριν την αναχώρηση του με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με την αποσκευή του να περιέχει μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων.

Όπως αναφέρεται τα καπνικά προϊόντα δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στις αποσκευές του επιβάτη εντοπίστηκαν 65 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία.

Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν.

Αργότερα οδηγήθηκε σε κρατητήριο της Αστυνομίας για να παρουσιαστεί σήμερα πρωί της Τετάρτης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου προς έκδοση διατάγματος κράτησής του.