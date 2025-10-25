Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εκστρατεία καθαριότητας στην Χλώρακα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Εκστρατεία καθαριότητας πραγματοποιήθηκε στην  περιοχή Μελάνου/Καλιάδες επί της οδού Ευάγγελου Φλωράκη με πρωτοβουλία  του Πολιτιστικού -Περιβαλλοντικού Ομίλου  Χλώρακας (Π.Π.Ο.Χ.) σε συνεργασία με τη Νεολαία του Κινήματος Οικολόγων (ΝΕ.ΟΙ) την Cleanup Community Paphos,  -Justine Wintz και την Raduga na Kipre.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΠΠΟΧ θλιβερή δυστυχώς  ήταν  εικόνα που  παρουσίασε η περιοχή.

Όπως αναφέρεται σωροί από σκουπίδια και απόβλητα στοιβαγμένα παντού, έδιναν  την αίσθηση εγκατάλειψης και αδιαφορίας. 

Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε εστία ρύπανσης, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την κοινότητά .

Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Ομιλος Χλώρακας σημειώνει πως η   ανάγκη για σεβασμό στο περιβάλλον και υπευθυνότητα είναι πιο επιτακτική από ποτέ — γιατί η καθαριότητα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δείγμα πολιτισμού.

Επιπρόσθετα ο  Π.Π.Ο.Χ. ευχαρίστησε θερμά την Νεολαία του Κινήματος, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Raduga na Kipre , το Cleanup Paphos  Justine Winzt, την Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-ΕΣΤΕΕ Πάφου, τους αγαπημένους  Inka και Udo και όλους όσοι συμμετείχαν στην εκστρατεία και ιδιαίτερα τα μικρά παιδάκια που βοήθησαν σε ότι μπορούσαν.

Ο ΠΠΟΧ σημείωσε τέλος,  πως καλούνται όλοι να σεβαστούν το περιβάλλον , να το διατηρήσουν καθαρό , για αυτό αποτελεί τη ζωή μας

