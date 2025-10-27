Το Δίκτυο Πάφου – Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδος επαναδραστηριοποιείται με μια εκδήλωση πολιτισμικής αυτογνωσίας και ενδυνάμωσης

Ο Δήμος Πάφου και το Δίκτυο Πάφου – Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδος ανακοινώνουν την επαναδραστηριοποίηση τους με τη διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού και Λαογραφίας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2025 στην Πάφο.

Το Φεστιβάλ, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση του Δικτύου, αποτελεί την πρώτη μεγάλη κοινή εκδήλωση των πόλεων-μελών του, με στόχο να ενισχύσει τους δεσμούς διαφόρων περιοχών του Ελληνισμού, να αναδείξει την πλούσια πολιτισμική του κληρονομιά και να προωθήσει συνεργασίες και συνέργειες ανάμεσα στην Πάφο και τις αδελφοποιημένες με αυτήν πόλεις της Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται για τρεις ημέρες, η Πάφος θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό σταυροδρόμι πολιτισμών, όπου ήχοι, χοροί και έθιμα από πολλές γωνιές του Ελληνισμού θα συναντήσουν τη ζεστή κυπριακή φιλοξενία.

Η εναρκτήρια τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 7.00 μ.μ., στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, περιλαμβάνοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα παραδοσιακής μουσικής και χορών από συλλόγους των αδελφοποιημένων πόλεων. Όπως από τον Δήμο Λαμίας: το Λύκειο των Ελληνίδων Λαμίας, ο Επιμορφωτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Ροδί-τσας «Ο Άγιος Αθανάσιος» και ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Καλυβίων Λαμίας «Ο Άγιος Γεώργιος».

Από τον Δήμο Καλαμαριάς: η Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς, ο Σύλλογος Καυκασίων Καλαμαριάς «Ο Προμηθέας», ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμαριάς «Οι Μίθριοι» και η Αδελφότητα Κρωμναίων Καλαμαριάς. Από τον Δήμο Χανίων: ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων «Γιάννης Αγιασμενάκης». Την Πάφο θα εκπροσωπήσει ο Λαογραφικός Όμιλος «Κτήμα», προβάλλοντας τη μουσικοχορευτική μας παράδοση.

Eπίσης το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, το Φεστιβάλ «βγαίνει» στους δρόμους και τις πλατείες της Πάφου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανές εμφανίσεις, μουσική και χορούς από τους συμμετέχοντες συλλόγους και παρα-δοσιακά σχήματα της πόλης. Η ημέρα θα κορυφωθεί με παρέλαση όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, που θα καταλήξει στην Πλατεία Κέννεντυ, όπου όλοι μαζί - σύλλογοι και κοινό - θα χορέψουν ένα μεγάλο κοινό χορό αδελφοσύνης, σύμπνοιας και ομοψυχίας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Παλιά Ηλεκτρική, θα εγκαινιαστεί η κινητή Έκθεση Φωτογραφίας Ιστορίας και Πολιτισμού του Δικτύου Πάφου – Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδος, αποτελούμενη από φωτογραφικό και αρχειακό υλικό που καταγράφει την ιστορία και τις παραδόσεις των πόλεων-μελών.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, εκπρόσωποι των Δήμων θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν πρωτοβουλίες κοινής δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης - Παιδείας, του Πολιτισμού και του Τουρισμού, στη βάση των καταστατικών αρχών και σκοπών του Δικτύου.

Το Φεστιβάλ Πολιτισμού και Λαογραφίας φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός, ενισχύοντας τη σχέση της Πάφου με τις αδελφοποιημένες με αυτήν πόλεις της Ελλάδας και αναδεικνύοντας τον πλούτο και την ποικιλία του ελληνικού πολιτισμού.

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.