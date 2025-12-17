Βαριά καμπάνα για άνδρα που ήρθε στην Κύπρο με 24 κιλά κάνναβης

Το Κακουργιοδικείο που συνεδρίασε σήμερα, 17 Δεκεμβρίου, στη Λάρνακα καταδίκασε 35χρονο σε ποινή φυλάκισης 13 ετών, αφού τον έκρινε ένοχο σε υπόθεση που αφορά ναρκωτικά.

Η υπόθεση αφορά γεγονότα που σημειώθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου 2025. Στο πλαίσιο επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές, για τον εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικές ουσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω αεροδρομίων, ο κατηγορούμενος, ηλικίας τότε 34 ετών, ανακόπηκε για έλεγχο τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο Λάρνακας, αμέσως μετά την άφιξή του με πτήση από το εξωτερικό.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις αποσκευές του, εντοπίστηκαν 44 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού βάρους περίπου 24 κιλών και 568 γραμμαρίων.