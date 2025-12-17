«Πράσινο φως» από τη Βουλή στον προϋπολογισμό 2026 - Ποιοι καταψήφισαν

Με τις θετικές ψήφους του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ, του ΕΛΑΜ, της ΔΗΠΑ, της ΕΔΕΚ και του ανεξάρτητου Ανδρέα Θεμιστοκλέους και την καταψήφιση από ΑΚΕΛ και Οικολόγους, τον μεμονωμένο Σοσιαλιστή Βουλευτή Κώστα Ευσταθίου και την ανεξάρτητη Αλεξάνδρα Ατταλίδου, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια την Τετάρτη ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026, που αποτελεί την κορυφαία νομοθετική πράξη της Βουλής.

Ο προϋπολογισμός του 2026 είναι ο τελευταίος με τη σημερινή σύνθεση του Κοινοβουλίου, καθώς τον Μάιο διεξάγονται οι Βουλευτικές εκλογές.

Ο προϋπολογισμός για το 2026 προβλέπει μεταξύ άλλων πρωτογενείς δαπάνες ύψους €10,7 δισεκατομμυρίων, δηλαδή αύξηση περίπου 508 εκ. ευρώ ή ποσοστό 5,0% σε σχέση με την περσινή χρονιά, αναπτυξιακές δαπάνες οι οποίες προϋπολογίζονται να αυξηθούν κατά 4,7% το 2026 σε σχέση με το 2025 και αύξηση της τάξης του 6,7% στις κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών στις παροχές Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Κατατέθηκαν 92 τροπολογίες και από τις κυριότερες που εγκρίθηκαν αφορούν αποκοπή οποιωνδήποτε δαπανών σε σχέση με αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και τη Μαρίνα Λάρνακας.

Επίσης σταυρώθηκαν κονδύλια για το master plan της περιοχής Βασιλικού, για την κατασκευή της Α’ φάσης της λεωφόρου Μακεδονίας, για τη νότια επέκταση της λεωφόρου Ακαδημίας, δέσμευση πιστώσεων για πρωταρχικούς δρόμους σε Δήμους και σταύρωμα ποσών που αφορούν παροχές στέγασης, κοινωνική πρόνοια, κατασκευαστικά έργα και δράσεις ταμείων αλληλεγγύης.

Προχωρούμε με υλοποίηση κοινωνικής-αναπτυξιακής πολιτικής, λέει ο ΥΠΟΙΚ μετά την ψήφιση προϋπολογισμού

Προχωρούμε με την υλοποίηση του έργου μας και την κοινωνική και αναπτυξιακή μας πολιτική χωρίς προσκόμματα και χωρίς καθυστερήσεις, δήλωσε μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού από τη Βουλή σήμερα, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Είπε ότι με την ψήφιση του προϋπολογισμού έχει επιτελεστεί μία σημαντική πολιτειακή πράξη, ευχαριστώντας την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και όλα τα μέλη της Επιτροπής γιατί υπήρξε, όπως είπε, μια σκληρή εργασία και μια στενή συνεργασία μέσα σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια.

Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε ικανοποίηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού, ωστόσο ευχαρίστησε και όλα τα κόμματα που δεν ψήφισαν μεν τον προϋπολογισμό "αλλά έχουμε ακούσει κριτική και η κριτική για μας είναι σημαντική γιατί προσπαθούμε πάντοτε να βλέπουμε θετικές εισηγήσεις, αλλά και να μαθαίνουμε από την εμπειρία μας", όπως είπε.

"Θέλω να εκφράσω την απόλυτη ικανοποιήσή μου ακόμα μία φορά γιατί μπορεί να προχωρήσει η οικονομία μας με τους γνωστούς αναπτυξιακούς ρυθμούς και θα συνεχιστεί η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη", τόνισε.

ΚΥΠΕ