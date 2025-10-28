Η κυβέρνηση εργάζεται με συνέπεια για την ελευθερία της Κύπρου είπε ο ΓΔ του Υπουργείου Γεωργίας στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας

Η Κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη εργάζεται με συνέπεια και επιμονή για την ελευθερία της Κύπρου, με βάση τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας αποτελούμε πλήρες και ισότιμο μέλος, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας , Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ανδρέας Γρηγορίου, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην πανηγυρική δοξολογία για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας.

Επιδιώκουμε, είπε ο κ. Γρηγορίου, μια λύση που θα αποκαθιστά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, που θα απαλλάσσει την πατρίδα μας από τα δεσμά της τουρκικής κατοχής, που θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό μας σε ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, ασφαλές και ευημερούν. Γιατί στο πρόσωπο κάθε πρόσφυγα, κάθε εγκλωβισμένου, κάθε αγνοούμενου καθρεφτίζεται, όπως είπε, η συλλογική μας ευθύνη να συνεχίσουμε τον αγώνα, όχι με λόγια, αλλά με έργα, σταθερότητα και ενότητα, με διεθνείς συμμαχίες που ενισχύουν το κύρος και τη φωνή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, τα μικρά, αλλά σταθερά βήματα που γίνονται, δίνουν χαραμάδες αισιοδοξίας και μάς επιτρέπουν να συνεχίζουμε συντονισμένα και μεθοδικά τις προσπάθειές μας για μια πατρίδα ελεύθερη και δικαιωμένη, συμπλήρωσε. Είναι συνέχισε, με αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας σήμερα, 28 Οκτωβρίου, που γιορτάζουμε το έπος του ’40 τιμώντας τους ηρωικούς μαχητές, πρωτεργάτες και δημιουργούς του «Ελληνικού θαύματος».

Εκείνους που προέταξαν ανάχωμα τα στήθη τους απέναντι στις σιδερόφρακτες στρατιές, υψώνοντας τη θυσία τους προπύργιο ενάντια στον φασισμό. Από εκείνη τη γενιά αντλούμε σημείωσε, μέχρι σήμερα το μέτρο του θάρρους και της αξιοπρέπειας. Το «ΟΧΙ» του 1940 είναι η δική μας πυξίδα στην αντίσταση απέναντι στην αδικία και στην άρνηση να παραδώσουμε την ψυχή μας στους συμβιβασμούς. Είπε ακόμη πως η κληρονομιά που τιμούμε σήμερα, μας υπαγορεύει να αντλήσουμε τα μηνύματα και να βιώσουμε το ιστορικό της δίδαγμα. Μας θυμίζει πως το δίκαιο δεν είναι ευχή, αλλά διεκδίκηση, είναι χρέος και υποχρέωση. Είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο οικοδομούμε την ειρήνη και την ελευθερία και την ασφάλεια της πατρίδας μας.

Σημειώνεται πως το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου Τηλλυρίας με εορταστικές εκδηλώσεις τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η δοξολογία τελέστηκε στις 06:30 π.μ. στον Καθεδρικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτη Αγαθόνικου Κυκκώτη. Τον Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο ΓΔ του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ανδρέας Γρηγορίου , ο οποίος δέχτηκε και τον χαιρετισμό της παρέλασης στην πλατεία της κοινότητας.

Π. Χρυσοχούς

Εξάλλου και η περιφέρεια Πόλεως Χρυσοχούς τίμησε με λαμπρότητα την εθνικής επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με δοξολογία. Τον Πανηγυρικό της Ημέρας εκφώνησε η Βοηθός Διευθύντρια Α Φιλόλογος κ. Μάρω Παπαμηνά Καλλασίδου.