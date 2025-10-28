Κατάσχεση-μαμούθ: 11 εκατ. διεγερτικά χάπια στα δίχτυα των αρχών της Συρίας - Πώς έφτασαν (φώτος)

Το συριακό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατέσχεσε περίπου 11 εκατομμύρια διεγερτικά χάπια Captagon, τα οποία εισήλθαν στη χώρα από τον γειτονικό Λίβανο, σε μια από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις από την πτώση του πρώην ηγέτη της χώρας, Μπασάρ αλ Άσαντ.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι «η υπηρεσία καταπολέμησης των ναρκωτικών στην επαρχία Χομς κατέσχεσε ένα όχημα που προερχόταν από τον Λίβανο και περιείχε περίπου 11 εκατομμύρια χάπια καπταγόνα».

Η δήλωση πρόσθεσε ότι οι αρχές συνεχίζουν «να διεξάγουν τις απαραίτητες έρευνες για να αποκαλύψουν την ταυτότητα των εμπλεκομένων και να εντοπίσουν τα εγκληματικά δίκτυα που συνδέονται με την επιχείρηση».

Το Captagon και πηγή χρηματοδότησης του Άσαντ

Το Captagon, το οποίο είναι παρόμοιο με τις αμφεταμίνες, έγινε το μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της Συρίας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε το 2011, με το εμπόριό του να χρησιμεύει ως βασική πηγή χρηματοδότησης για την κυβέρνηση του έκπτωτου προέδρου Άσαντ.

Από την πτώση του τον Δεκέμβριο, οι νέες αρχές έχουν αναφέρει πολυάριθμες μεγάλες κατασχέσεις Captagon σε όλη τη χώρα.

Στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ, σύμμαχος του Άσαντ, αντιμετώπισε επίσης κατηγορίες ότι χρησιμοποιούσε το εμπόριο των χαπιών για εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο την κατάσχεση 64 εκατομμυρίων χαπιών Captagon στα ανατολικά, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά της παράνομης διεγερτικής ουσίας στη χώρα.

Το συνθετικό ναρκωτικό έχει κατακλύσει την περιοχή, με τις γειτονικές χώρες να ανακοινώνουν κατά καιρούς κατασχέσεις και να ζητούν από τον Λίβανο και τη Συρία να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση του εμπορίου.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ-ΓΠΕ/ΕΓ / Φωτογραφίες από sana.sy