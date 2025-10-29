Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Υπό οκταήμερη κράτηση δύο πρόσωπα για εμπρησμό οχήματος

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Διατάγματα κράτησης οκτώ ημερών εξέδωσε  προς διευκόλυνση των ανακρίσεων την Τρίτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον δύο προσώπων, ηλικίας 41 και 20 ετών, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπρησμού οχήματος.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 4.20 τα ξημερώματα της Δευτέρας , εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία εταιρείας, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο, σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, σε πολυκατοικία στην Πάφο. 

Τη φωτιά κατέσβησε ο 36χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας. Στο όχημα προκλήθηκαν ζημιές στο μπροστινό μέρος.

Από τις εξετάσεις που διενήργησαν στη σκηνή μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά στο όχημα είχε τεθεί κακόβουλα.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 41χρονου και του 20χρονου.

Εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης τους, δυνάμει των οποίων οι δύο τους συνελήφθησαν την Δευτέρα , γύρω στις 4.30 το απόγευμα και γύρω στις 8.45 το βράδυ, αντίστοιχα και την Τρίτη τέθηκαν σε οκταήμερη προσωποκράτηση. Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα