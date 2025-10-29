Τ/κ Τύπος: «90 σύμβουλοι στο σαράι - Ο Τατάρ ξεπέρασε σε συμβούλους τον Τραμπ και τον Πούτιν»

Ο υπερβολικός αριθμός συμβούλων του Τατάρ στο «προεδρικό», η έλλειψη φαρμάκων, το έργο των οπτικών ινών που παραχωρείται σε τουρκική κρατική εταιρεία, αλλά και το έργο των κοινωνικών κατοικιών, είναι τα κύρια θέματα στα πρωτοσέλιδα σήμερα του τ/κ Τύπου.

Η «Αβρούπα» (Ευρώπη) με τίτλο «90 σύμβουλοι στο σαράι» γράφει ότι ο Τατάρ ξεπέρασε σε συμβούλους και τον Τραμπ και τον Πούτιν και προβάλλει δήλωση του ΚΕΚ που ζητεί να καταργηθούν ο 90 σύμβουλοι που ο τέως ηγέτης των Τ/κ είχε διορίσει στο «προεδρικό» και οι οποίοι αμοίβονταν συνολικά με 18 εκ. ΤΛ μηνιαίως, αλλά και να γίνει μια αξιολόγησή τους. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι η συντεχνία των Τ/κ καθηγητών έκανε διαμαρτυρία έξω από την «πρωθυπουργία» για την απόφαση της «κυβέρνησης» ν’ απαγορεύσει τις απεργίες για 90 ημέρες. Αλλού αναφέρεται σε δήλωση του ΚΛ που ζητεί να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα όσων έχουν άδειες οπλοφορίας.

Η «Χαλκίν Σεσί» (Φωνή του λαού) με τίτλο «Πολεμική για την πρόσβαση στα φάρμακα» προτάσσει την συζήτηση χθες στη «βουλή» για την έλλειψη φαρμάκων, θέμα που άνοιξε η «βουλευτής» ΡΤΚ, Φιλίζ Μπεσίμ και παραθέτει την απάντηση του «υπουργού υγείας», Ντίντσγιουρεκ. Αλλού γράφει ότι νέες μεγάλες αυξήσεις ανακοινώθηκαν σε καύσιμα και γκάζι, με 3,50 ΤΛ και 55 ΤΛ αντίστοιχα. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι οι κοινωνικές κατοικίες στην κατεχόμενη Μόρφου, που έχουν ξεκινήσει να ανεγείρονται, θα ολοκληρωθούν σε ένα χρόνο.

Η «Κίπρις» (Κύπρος) με τίτλο «Οι κοινωνικές κατοικίες θα εξαπλωθούν γενικά στη χώρα» αναφέρεται σε δηλώσεις του «πρωθυπουργού» Ουστέλ ο οποίος επισκέφθηκε χθες την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών στην Μόρφου, τις πρώτες μετά από 27 χρόνια. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο «πρόεδρος» του «συνδέσμου τ/κ εργολάβων», Τζιαφέρ Γούρτζαφερ δήλωσε πως σειρά έχε ο κατεχόμενος Γερόλακκος για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών και σύντομα θα προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός. Αλλού γράφει ότι σήμερα είναι η 102η επέτειος από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας και θα εορτασθεί σε όλες τις πόλεις στα κατεχόμενα.

Η «Γενί Ντουζέν» (Νέα τάξη) με τίτλο «Προδοτικό σχέδιο» αφιερώνει ολόκληρο το πρωτοσέλιδο στην συζήτηση χθες στη «βουλή» για το έργο οπτικών ινών καθώς «βουλευτής» του ΡΤΚ, ο Σαλαχί Σιαχινέρ αποκάλυψε το περιεχόμενο του σχετικού πρωτοκόλλου Τουρκίας - ψευδοκράτους με το οποίο παραχωρείται το έργο στην Türk Telecom για 25 εκ. δολάρια, ποσό που όπως είπε ο Σιαχινέρ θα πληρώσουν οι πολίτες ενώ η διάρκεια της ανάθεσης μπορεί να επιμηκυνθεί. Προβάλλει επίσης αντιδράσεις και σχόλια από τον «αρμόδιο υπουργό μεταφορών» και τον «σύνδεσμο προμηθευτών υπηρεσιών ίντερνετ».

ΚΥΠΕ