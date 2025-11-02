Κατασκευή πεζογέφυρας στην κοινότητα Στενής

Υπογράφηκαν στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου (Τεχνικές Υπηρεσίες) τα έγγραφα για τή " κατασκευή πεζογέφυρας στή κοινότητα Στενής",μεταξύ του Κοινοτικού Συμβουλίου Στενής και τής D.Kouppis &Sons Construction co.LTD.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στις €725.000 μή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επιπρόσθετα όπως αναφέρεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, είναι έντεκα(11) μήνες.

Το έργον αυτό, προστίθεται στην ανακοίνωση, θα αναβαθμίσει τη ποιότητα ζωης τών κατοίκων, αλλά και θα προβάλει γενικότερα τη κοινότητα, αφού θα ενώσει τα δυο τμήματα του πυρήνα της κοινότητας, τα οποία χωρίζει ο " Ποταμός της Στενής" και θα δημιουργήσει ένα κύκλο εντός του πυρήνα, που θα βοηθήσει τόν επισκέπτη να κινηθεί άνετα , και να δει όλα όσα υπάρχουν στη αξιόλογη αυτή περιοχή της κοινότητας.

Η κοινοτική αρχή της Στενής ακολούθως εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου και την Ευπάλινος Μελετητική ΕΠΕ, για την άψογη συνεργασία πού είχανε , καθ'όλιν τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής.