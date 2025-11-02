Μειωμένο το θήραμα κατά την πρώτη κυνηγετική εξόρμηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επαρχιακής Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου

Μειωμένο είναι το θήραμα κατά την πρώτη κυνηγετική εξόρμηση της Κυριακής, σύμφωνα με τον Γιώργο Θεοδοσίου πρόεδρο της Επαρχιακής Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου Πάφου και Αναπληρωτή πρόεδρο της Παγκύπριας Ομοσπνδίας.

Σε δηλώσεις του με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου επιδημητικού θηράματος που θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου ο κ. Θεοδοσίου αναφέρθηκε στις δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω της ανομβρίας , στο λιγοστό θήραμα αλλά και στην απογοήτευση των κυνηγών.

Δυστυχώς παρατήρησε, η φύση πλήττεται από την παρατεταμένη ανομβρία προσθέτοντας πως η μείωση του θηράματος οφείλεται και στα επιβλαβή είδη, όπως στις αλεπούδες, τα κοράκια , και τις καρακάξες.

Παγκύπρια σημείωσε περίπου 36.000 κυνηγοί αναμένεται να εξορμήσουν αφού έχουν προχωρήσει στην ανανέωση των αδειών κυνηγίου τους.Υπάρχει συνέχισε, απογοήτευση από πλευράς των κυνηγών λόγω του μειωμένου θηράματος.

Επίσης είπε πως πολλοί κυνηγοί μπορεί να έχουν εγκαταλείψει το κυνήγι, είτε λόγω αλλαγή κουλτούρας αλλά και επειδή αποτελεί ένα ακριβό χόμπι για να εκδράμουν.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε όχι μόνο στο κόστος των 70- 75 ευρώ για την ανανέωση της άδειας κυνηγίου, αλλά και στα κόστα για την εκπαίδευση και την διατροφή των κυνηγετικών σκύλων, στις φθορές και στην συντήρηση των οχημάτων που χρησιμοποιούν για τις κυνηγετικές τους εξορμήσεις.

Επιπρόσθετα συνέχισε, οι άδειες κυνηγίου τα τελευταία δύο με τρία χρόνια έχουν μειωθεί κατά δέκα χιλιάδες περίπου.

Μπορεί είπε, οι οργανωμένοι κυνηγοί να τοποθετούν ποτίστρες και βαρέλια με νερό σε περιοχές που έχουν πρόβλημα ώστε να βρίσκει νερό το θήραμα, αλλά σίγουρα συνέχισε, η ανομβρία επηρεάζει λέγοντας πως δεν μπορούν να είναι « παντού και πάντοτε» σαν παρουσία.

Πρόσθεσε ακόμη πως το μήνυμα που επιθυμεί να στείλει στα μέλη της Ομοσπονδίας είναι υπομονή μέχρι την αλλαγή των καιρικών συνθηκών και κάλεσε όλους τους κυνηγούς να είναι προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους για την αποτροπή ατυχημάτων μεταξύ των μελών, να σέβονται τις ιδιωτικές περιουσίες και την φύση και να αποφεύγουν παντελώς το άναμμα φωτιάς σε μη επιτρεπόμενους χώρους, ή το πέταμα αποτσίγαρων και αναμμένων σπίρτων, ειδικά για τους κυνηγούς που εκδράμουν κοντά σε δάση,κατέληξε.