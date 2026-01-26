Πτυχές του Χρόνου: Η σιωπηλή μνήμη των αντικειμένων στη ζωγραφική της Μίριαμ Μακ Κόννον

Την αναδρομική έκθεση της Ιρλανδής εικαστικού Μίριαμ Μακ Κόννον, με τίτλο «Πτυχές του Χρόνο"παρουσιάζει η Γκαλερί Blue Iris.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου η έκθεση χαρτογραφεί δέκα χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Μέσα από ζωγραφικά έργα έντονης αφηγηματικής δύναμης, η καλλιτέχνις διερευνά την ανθρώπινη εμπειρία της ζωής, εστιάζοντας στη μνήμη, την απώλεια, τον εκτοπισμό και την ανάγκη του ανήκειν.

Κεντρικό ρόλο στο έργο της Μακ Κόννον κατέχουν τα οικιακά αντικείμενα, τα οποία επαναπροσδιορίζονται και μεταμορφώνονται σε φορείς προσωπικών και συλλογικών ιστοριών.

Πιάτα, φλιτζάνια, σκηνές διαβατηρίων, γραβάτες, νυχτικά και νυφικά αποσπώνται από τη χρηστική τους λειτουργία και τοποθετούνται σε άτοπα, συμβολικά τοπία, πλαισιωμένα από μοτίβα που αντλούν από τις βιωματικές αφηγήσεις των ανθρώπων με τους οποίους η καλλιτέχνις έρχεται σε άμεση επαφή.

Η έκθεση αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο ατομικό και το συλλογικό, φωτίζοντας το πολιτικό και κοινωνικό φορτίο που κρύβεται πίσω από τα πιο καθημερινά αντικείμενα.

Οι ζωγραφικές συνθέσεις της Μακ Κόννον συνδέουν οικογενειακές μνήμες και διαφορετικούς κοινωνικοπολιτικούς κόσμους, αποκαλύπτοντας πώς η υλικότητα του σπιτιού συγκροτεί την αίσθηση του τόπου και της προσωπικής ασφάλειας.

Η Μίριαμ Μακ Κόννον έχει παρουσιάσει το έργο της διεθνώς και έχει εκπροσωπήσει την Ιρλανδία και την Κύπρο σε Μπιενάλε στο Πεκίνο και το Λονδίνο. Ζει και εργάζεται στην Κύπρο τα τελευταία είκοσι τρία χρόνια, ενώ έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές παγκοσμίως.

Όπως αναφέρεται η έκθεση «Πτυχές του Χρόνου» αποτελεί μια στοχαστική αναδρομή στη δύναμη της μνήμης και στη σιωπηλή σημασία των αντικειμένων που μας περιβάλλουν.

Σημειώνεται πως η έκθεση στην Πάφο θα εγκαινιαστεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. και θα συνεχιστεί μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου.