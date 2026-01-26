Τα βουνά του πλανήτη θερμαίνονται πιο γρήγορα απ' ό,τι νόμιζαν οι επιστήμονες

Η κλιματική αλλαγή πλήττει τα του πλανήτη πιο έντονα και πιο γρήγορα, μετατρέποντας το χιόνι σε βροχή και αποσταθεροποιώντας τις υδατικές πηγές για περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους.

Καθώς οι παγετώνες συρρικνώνονται και οι καταιγίδες εντείνονται, αυξάνονται ραγδαία οι κίνδυνοι πλημμυρών, οικολογικής κατάρρευσης και λειψυδρίας.

Σύμφωνα με μια μεγάλη διεθνή επιστημονική ανασκόπηση, τα βουνά σε όλο τον κόσμο θερμαίνονται ταχύτερα από τις γειτονικές πεδινές περιοχές, με σοβαρές συνέπειες για δισεκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε αυτά ή εξαρτώνται από αυτά. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι οι κλιματικές αλλαγές σε μεγάλα υψόμετρα εξελίσσονται πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ένταση, απειλώντας τα αποθέματα νερού, τα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη ασφάλεια.

Η κλιματική αλλαγή και οι επιρροές της στα βουνά

Η διεθνής μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Reviews Earth & Environment, εστιάζει σε ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες ονομάζουν «κλιματική αλλαγή εξαρτώμενη από το υψόμετρο» (Elevation-Dependent Climate Change - EDCC). Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία οι περιβαλλοντικές αλλαγές επιταχύνονται όσο αυξάνεται το υψόμετρο.

Η ανασκόπηση συγκεντρώνει τα πιο ολοκληρωμένα έως σήμερα στοιχεία για το πώς αλλάζουν τα κλίματα των ορεινών περιοχών παγκοσμίως.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή δρ Νικ Πέπιν από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, ανέλυσε δεδομένα από παγκόσμιες κλιματικές βάσεις και λεπτομερείς μελέτες περίπτωσης από σημαντικές ορεινές περιοχές. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα Βραχώδη Όρη, οι Άλπεις, οι Άνδεις και το Θιβετιανό Οροπέδιο, προσφέροντας μια συνολική εικόνα των εξελίξεων σε διαφορετικές ηπείρους.

Η ανάλυση αποκαλύπτει ανησυχητικές τάσεις για την περίοδο 1980–2020:

Θερμοκρασία: Οι ορεινές περιοχές θερμαίνονται κατά μέσο όρο 0,21°C ανά αιώνα ταχύτερα από τις χαμηλότερες περιοχές

Βροχόπτωση και χιόνι: Τα μοτίβα βροχόπτωσης γίνονται πιο ασταθή και το χιόνι αντικαθίσταται όλο και συχνότερα από βροχή

«Τα βουνά μοιράζονται πολλά χαρακτηριστικά με τις αρκτικές περιοχές και υφίστανται παρόμοιας ταχύτητας αλλαγές», δήλωσε ο δρ Πέπιν από το Ινστιτούτο Γης και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ. «Αυτό συμβαίνει επειδή χάνουν γρήγορα χιόνι και πάγο και βλέπουν βαθιές αλλαγές στα οικοσυστήματα. Εκείνο που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι όσο ανεβαίνεις ψηλότερα στα βουνά, τόσο πιο έντονος γίνεται ο ρυθμός της κλιματικής αλλαγής».

