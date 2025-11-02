Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τόμπολα της Παγκύπριας Επιτροπής- Μητέρων Εθνοφρουρών ΠΕΜΣΕ Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Τόμπολα της Παγκύπριας Επιτροπής- Μητέρων Εθνοφρουρών ΠΕΜΣΕ Πάφου στην Λέσχη Εθνικής Φρουράς.

 Όλα τα έσοδα θα δοθούν με ειδικά κριτήρια,σε άπορους αριστούχους στρατιώτες οι οποίοι θα περάσουν τις εξετάσεις τους σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού .

Κάθε χρόνο η ΠΕΜΣΕ διοργανώνει τόμπολες,δείπνα ,παζαράκια και άλλες δράσεις μέσα απο τις οποίες δίδονται οι πιο πάνω βοήθειες σε όσους επιλέγουν να σπουδάσουν.

Οι όλες αυτές δράσεις αγκαλιάζονται από τους συνανθρώπους μας οι οποίοι στηρίζουν την ΠΕΜΣΕ.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν όλους τους χορηγούς και δωροθέτες οι οποίοι πρόσφεραν δώρα και χρηματικά πόσα για την επιτυχία της τόμπολας.Επίσης θερμές ευχαριστίες εξέφρασαν στην Λέσχη Εθνικής Φρουράς Πάφου για την στήριξη και βοήθεια της προς την ΠΕΜΣΕ.

