Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στο Προεδρικό για την ΑΤΑ οι ηγεσίες ΚΕΒΕ - ΟΕΒ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Header Image

Παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για να καλυφθεί το τελευταίο μίλι και να κλείσει η συμφωνία

Το ζήτημα της ΑΤΑ θα έφτανε στο Προεδρικό αν δεν μπορούσαν να κλείσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και αυτό συνέβη το βράδυ της Κυριακής με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να καλεί στο γραφείο του τους προέδρους της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, Γιώργο Παντελίδη και Σταύρο Σταύρου.

Το γεγονός ότι κλήθηκαν οι ηγεσίες των εργοδοτικών οργανώσεων δείχνει και που πέφτει η πίεση για να κλείσει η διαβούλευση. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του "Π"  και το ρεπορτάζ της Γεωργίας Χαννή, στην πολύωρη συνάντηση της Παρασκευής έχει σημειωθεί πρόοδος επί των συγκλίσεων που αφορούν το πλαίσιο διαπραγμάτευσης που κατέθεσε η κυβέρνηση και δύο είναι τα βασικά αγκάθια που παραμένουν: 

Το πρώτο είναι η διεκδίκηση των συντεχνιών για ετήσιο υπολογισμό και απόδοση της ΑΤΑ στην αναθεώρηση του κατώτατου μισθού, αντί διετίας που φαίνεται να προκρίνουν οι εργοδότες.

Δεύτερος σκόπελος είναι το ύψος των φοροαπαλλαγών προς τους εργοδότες. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την επιστροφή της παραχωρηθείσας ΑΤΑ σε ετήσια βάση προς τους εργοδότες, υπάρχει χάσμα καθώς η κυβέρνηση φαίνεται να προκρίνει ποσοστό 15% αντί 50% που ήταν η αρχική πρόνοια στο πλαίσιο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κύριο θέμα συζήτησης στο Προεδρικό είναι η ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό και η συχνότητα της αναπροσαρμογής. Επί του παρόντος, ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται κάθε δύο χρόνια, κάτι που οι εργοδότες προτείνουν να συνεχιστεί και για την ΑΤΑ. Δηλαδή, να λαμβάνεται υπόψη η ΑΤΑ για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού κάθε δύο χρόνια. Από την άλλη πλευρά, οι συντεχνίες ζητούν αυτή η αναπροσαρμογή να γίνεται ετησίως.

Οι εργοδοτικές οργανώσειςθα πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρία των εκτελεστικών τους επιτροπών τη Δευτέρα στις 9:00 το πρωί.

Η οριστική συμφωνία για την ΑΤΑ συνδέεται και με τον πολυσυζητημένο ανασχηματισμό της κυβέρνησης, που βρίσκεται σε συζήτηση μήνες τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha Κύπρου, εάν επιτευχθεί συμφωνία για την ΑΤΑ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προτίθεται να ανακοινώσει τη νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα.

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα