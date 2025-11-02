Στο Προεδρικό για την ΑΤΑ οι ηγεσίες ΚΕΒΕ - ΟΕΒ

Το ζήτημα της ΑΤΑ θα έφτανε στο Προεδρικό αν δεν μπορούσαν να κλείσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και αυτό συνέβη το βράδυ της Κυριακής με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να καλεί στο γραφείο του τους προέδρους της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, Γιώργο Παντελίδη και Σταύρο Σταύρου.

Το γεγονός ότι κλήθηκαν οι ηγεσίες των εργοδοτικών οργανώσεων δείχνει και που πέφτει η πίεση για να κλείσει η διαβούλευση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του "Π" και το ρεπορτάζ της Γεωργίας Χαννή, στην πολύωρη συνάντηση της Παρασκευής έχει σημειωθεί πρόοδος επί των συγκλίσεων που αφορούν το πλαίσιο διαπραγμάτευσης που κατέθεσε η κυβέρνηση και δύο είναι τα βασικά αγκάθια που παραμένουν:

Το πρώτο είναι η διεκδίκηση των συντεχνιών για ετήσιο υπολογισμό και απόδοση της ΑΤΑ στην αναθεώρηση του κατώτατου μισθού, αντί διετίας που φαίνεται να προκρίνουν οι εργοδότες.

Δεύτερος σκόπελος είναι το ύψος των φοροαπαλλαγών προς τους εργοδότες. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την επιστροφή της παραχωρηθείσας ΑΤΑ σε ετήσια βάση προς τους εργοδότες, υπάρχει χάσμα καθώς η κυβέρνηση φαίνεται να προκρίνει ποσοστό 15% αντί 50% που ήταν η αρχική πρόνοια στο πλαίσιο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κύριο θέμα συζήτησης στο Προεδρικό είναι η ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό και η συχνότητα της αναπροσαρμογής. Επί του παρόντος, ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται κάθε δύο χρόνια, κάτι που οι εργοδότες προτείνουν να συνεχιστεί και για την ΑΤΑ. Δηλαδή, να λαμβάνεται υπόψη η ΑΤΑ για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού κάθε δύο χρόνια. Από την άλλη πλευρά, οι συντεχνίες ζητούν αυτή η αναπροσαρμογή να γίνεται ετησίως.

Οι εργοδοτικές οργανώσειςθα πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρία των εκτελεστικών τους επιτροπών τη Δευτέρα στις 9:00 το πρωί.

Η οριστική συμφωνία για την ΑΤΑ συνδέεται και με τον πολυσυζητημένο ανασχηματισμό της κυβέρνησης, που βρίσκεται σε συζήτηση μήνες τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha Κύπρου, εάν επιτευχθεί συμφωνία για την ΑΤΑ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προτίθεται να ανακοινώσει τη νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα.