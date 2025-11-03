Θρίλερ το θέμα της ΑΤΑ-Τι φέρνει η παρέμβαση Χριστοδουλίδη

Θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται το θέμα της ΑΤΑ με την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη το βράδυ της Κυριακής με στόχο την οριστική κατάληξη του ζητήματος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε το βράδυ της Κυριακής με τους προέδρους της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, Γιώργο Παντελίδη και Σταύρο Σταύρου ενώ σήμερα θα συναντηθεί με τους επικεφαλής των συντεχνιών.

Όπως έγραψε ο «Π», στην πολύωρη συνάντηση της Παρασκευής έχει σημειωθεί πρόοδος επί των συγκλίσεων που αφορούν το πλαίσιο διαπραγμάτευσης που κατέθεσε η κυβέρνηση και δύο είναι τα βασικά αγκάθια που παραμένουν:

Το πρώτο είναι η διεκδίκηση των συντεχνιών για ετήσιο υπολογισμό και απόδοση της ΑΤΑ στην αναθεώρηση του κατώτατου μισθού, αντί διετίας που φαίνεται να προκρίνουν οι εργοδότες.

Δεύτερος σκόπελος είναι το ύψος των φοροαπαλλαγών προς τους εργοδότες. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την επιστροφή της παραχωρηθείσας ΑΤΑ σε ετήσια βάση προς τους εργοδότες, υπάρχει χάσμα καθώς η κυβέρνηση φαίνεται να προκρίνει ποσοστό 15% αντί 50% που ήταν η αρχική πρόνοια στο πλαίσιο.

Στη συνάντηση της Κυριακής, φαίνεται να δόθηκαν κάποιες διευκρινίσεις επί του θέματος των φοροαπαλλαγών στο πλαίσιο και της δρομολογούμενης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Όπως πληροφορείται ο «Π» η κοινή σύσκεψη των εργοδοτικών οργανώσεων που αναβλήθηκε για σήμερα το πρωί στις 9πμ, θα γίνει τελικά την Τετάρτη στις 4μμ και μέχρι τότε δεν θα γίνονται δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης, «σε συνέχεια της συνάντησης της Παρασκευής που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των συνδικαλιστικών και των εργοδοτικών οργανώσεων κατά την διάρκεια της οποίας διαμορφώθηκε πλαίσιο συγκλίσεων αναφορικά με τον διάλογο για την ΑΤΑ, το οποίο έγινε καταρχήν αποδεκτό από τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγματοποίησε συνάντηση με τους επικεφαλής των εργοδοτικών οργανώσεων, στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το πλαίσιο για την ΑΤΑ όπως έχει διαμορφωθεί, η φορολογική μεταρρύθμιση και ευρύτερα θέματα οικονομίας.

«Οι εργοδοτικές οργανώσεις προγραμματίζουν κοινή συνάντηση την Τετάρτη για λήψη της τελικής τους απόφασης σε σχέση με την ΑΤΑ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει αντίστοιχη συνάντηση με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων αύριο Δευτέρα», σημειώνει.