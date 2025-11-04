Συνεχίζεται η εφαρμογή του Σχεδίου «Αμάλθεια» - Νέο φορτίο 940 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο προς τη Γάζα

Στο ΓΝ Πάφου η 70χρονη που έπεσε θύμα ληστείας στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Στο ΓΝ Πάφου διακομίσθηκε η 70χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα ληστείας σήμερα Τρίτη στην Πάφο και υπέστη κάταγμα κατά την διάρκεια του συμβάντος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 10.45 σήμερα το πρωί, ενώ 70χρονη βρισκόταν δίπλα από το αυτοκίνητο της το οποίο ήταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στην Πάφο, δεύτερο όχημα στάθμευσε δίπλα από αυτό.

Από το δεύτερο αυτοκίνητο και συγκεκριμένα από τη θέση του οδηγού, κατέβηκε άγνωστο πρόσωπο το οποίο αφού άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού του αυτοκινήτου της 70χρονης, φέρετα να πήρε το κινητό της τηλέφωνο και τη τσάντα της που περιείχε το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, καθώς και διάφορα προσωπικά της αντικείμενα.

Ακολούθως, ο φερόμενος δράστης επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο με σκοπό να αναχωρήσει, ενώ η 70χρονη προσπάθησε να τον εμποδίσει με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την ρίξει στο έδαφος.

Η 70χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα δεξιού ώμου και εκδορές τριβής στο δεξί χέρι και γόνατο. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

