Κατάργηση του Ραδιομαραθωνίου ζητά η Οργάνωση «Αγκαλιά Ελπίδας»

Κατάργηση του Ραδιομαραθωνίου ζητά με ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Οργάνωση για την εγκεφαλική παράλυση και άλλες αναπηρίες «Αγκαλιά Ελπίδας», εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για τη ρητορική και τις πρακτικές που προωθούνται μέσα από τον θεσμό αυτό.

Σημειώνει ότι «αντί να ενισχύουν την ισότητα και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, αναπαράγουν στερεότυπα οίκτου, λύπησης και φιλανθρωπίας». Η Οργάνωση προσθέτει ότι συνιστά «προσβολή της αξιοπρέπειας» των ΑμεΑ το να παρουσιάζονται ως «ανήμπορα», «παθητικά» ή «τραγικά» όντα, που χρειάζονται την οικονομική στήριξη των «ανώτερων» συνανθρώπων τους.

«Τα παιδιά μας δεν χρειάζονται τον οίκτο και τα χρήματα κανενός. Χρειάζονται πρόσβαση, ισότητα και σεβασμό στα δικαιώματά τους», σημειώνει. Επίσης, χαρακτηρίζει υποκρισία το γεγονός ότι ο Ραδιομαραθώνιος συλλέγει δωρεές, «όμως το κράτος αποτυγχάνει να εξασφαλίσει ισότιμη και ενιαία εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και αποκατάστασης, εργασία και ανεξάρτητη διαβίωση» για ενήλικα άτομα με αναπηρίες.

«Τα δικαιώματα αυτά δεν είναι «χάρη», είναι νομική και ηθική υποχρέωση του κράτους, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες», προσθέτει.

Στηλιτεύει, ακόμα, την παρουσία του Ραδιομαραθωνίου στα σχολεία, αναφέροντας ότι «αντί να καλλιεργεί ενσυναίσθηση, διδάσκει λάθος μάθημα» και ότι «τα παιδιά μαθαίνουν να βλέπουν τους συμμαθητές τους με αναπηρία όχι ως ισότιμους φίλους, αλλά ως «ήρωες της λύπησης» που χρειάζονται φιλανθρωπία για να «είναι χαρούμενοι».

«Τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να εξαρτώνται από εράνους για να ζουν με αξιοπρέπεια. Εάν ενδιαφέρεστε πραγματικά για τα άτομα με αναπηρία, στηρίξτε τα δικαιώματά τους, όχι τη φιλανθρωπία. Η κοινωνία που σέβεται τους ανθρώπους της δεν συλλέγει χρήματα αλλά εξασφαλίζει ισότητα», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ