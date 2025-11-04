Δέκα χρόνια λειτουργίας του πρωτοποριακού προγράμματος ανάπτυξης ψυχικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στην Πάφο

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που προάγει την ψυχική ανθεκτικότητα, την κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία του σώματος το RISE λειτουργεί στην Πάφο εδώ και δέκα χρόνια, μέσα από τα Εργαστήρια Ανθεκτικότητας.

Το πρόγραμμα , σύμφωνα με την Εγκληματολόγο – δικανικό, ψυχολόγο ειδικό πρόληψης, Δήμητρα Σακέλλη συντονίζεται από ομάδα ψυχολόγων, ειδικών πρόληψης και εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται συστηματικά με παιδιά και εφήβους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Όπως αναφέρει , τα Εργαστήρια Ανθεκτικότητας αποτελούν ένα ολόχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στη διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων για καλύτερη διαχείριση του άγχους και του θυμού, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, καλλιέργεια ψυχικής ανθεκτικότητας και ενημέρωση σε θέματα ψυχικής υγείας και κοινωνικής συμπεριφοράς.

Παράλληλα, το πρόγραμμα, όπως ανέφερει η κ. Σακέλλη, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της βίας, του εκφοβισμού (bullying) και άλλων παραβατικών συμπεριφορών, παρέχοντας στα παιδιά τα απαραίτητα εργαλεία για να προστατεύουν το σώμα και τα δικαιώματά τους. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά μαθαίνουν τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες επικοινωνίας και τρόπους ενδυνάμωσης της αυτοπεποίθησης, αποκτώντας ουσιαστικά εφόδια για μια υγιή και ισορροπημένη ζωή.

Επιπρόσθετα η κ. Σακέλλη σημείωσε πως το πρόγραμμα μετά από 10 χρόνια συνεχίζει δυναμικά, ενισχύοντας οικογένειες από όλη τη Κύπρο με συνεδρίες ατομικές ή ομαδικές, δια ζώσης ή απο απόσταση, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας νέων με ψυχική ανθεκτικότητα, ενσυναίσθηση και κοινωνική υπευθυνότητα.