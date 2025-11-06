Σεμνή τελετή στην Πάφο για τον Έλληνα Παραολυμπιονίκη Χαράλαμπο Ταϊγανίδη που κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ

Σεμνή τελετή διοργανώθηκε στην Πάφο το βράδυ της Τετάρτης για τον Έλληνα Παραολυμπιονίκη Χαράλαμπο Ταϊγανίδη που κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ κολυμπώντας σε ανοιχτή θάλασσα.

Ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης ευχαρίστησε για την θερμή υποδομή που έτυχε, την στήριξη αλλά και για την εκδήλωση που διοργανώθηκε το βράδυ της Τετάρτης προς τιμήν του.

Η όλη προσπάθεια, συνέχισε ο κ. Ταϊγανίδης, είχε ως σκοπό να περάσουνε ένα δυνατό μήνυμα σ’ όλον τον κόσμο περισσότερο στην Κύπρο και στην Ελλάδα ότι τα όνειρα όρια δεν έχουν.

Πρόσθεσε πως με θέληση, πίστη και επιμονή μπορούνε να καταφέρουμε τα πάντα. Αυτό συνέχισε « που χρειαζόμαστε μόνο, είναι μια εμπιστοσύνη και μια ομάδα να πιστέψει σ’ εσένα, να σε στηρίξει και να σε καθοδηγήσει».

Λένε είπε « πως εάν θέλεις να πάς κάπου γρήγορα πας μόνος σου, εάν όμως θέλεις να πας κάπου μακριά διάλεξε τους συντρόφους σου που θα σου δώσουν την δύναμη εκεί που θα τη χρειαστείς».

Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης ανέφερε πως αυτά τα συνάντησε στους έφεδρους βατραχανθρώπους της Κύπρου, τους οποίους ευχαρίστησε για την υπομονή τους και την στήριξη τους για την περίοδο των εξήντα ωρών που κολυμπούσε στην ανοικτή θάλασσα σε πάνω από 149 χιλιόμετρα συνεχούς πορείας και με σφοδρή μάχη με τα στοιχεία της φύσης σε κάποια σημεία της διαδρομής, όπως είπε.

Πρόσθεσε πως « το όνειρο του, έγινε όνειρο όλων.» Ερωτηθείς σχετικά απάντησε πως την νίκη του με την κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ την αφιερώνει στα παιδιά που αποτελούν και το μέλλον της χώρας.

Είπε ακόμη, πως στην ζωή του δεν έχει φίλους λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο καλύτερος του φίλος είναι ο πόνος. ‘Εμαθα είπε , « να ζώ με αυτόν και πάλευα με τον εαυτό μου αλλά ο σκοπός μου έδινε δύναμη.»

Ο κ. Ταϊγανίδης ανέφερε πως το προηγούμενο ρεκόρ ήταν στην Μάλτα 142,3 χιλιόμετρα σε 60 ώρες και 35 λεπτά και πως ο ίδιος διένυσε 149 χιλιόμετρα σε λιγότερο από 60 ώρες.

Ο Άγγελος Ονησιφόρου εκ μέρους των εφέδρων βατραχανθρώπων Κύπρου πρόσφερε στον Παραολυμπιονίκη μια τιμητική πλακέτα τιμής ένεκεν για το μεγάλο κατόρθωμα που έχει καταφέρει να κολυμπήσει 149 χιλιόμετρα μέσα εξήντα ώρες και που για τους ίδιους, όπως είπε, αποτελεί πραγματικά ένα μάθημα ζωής. Μας σηκώσατε είπε, " από τις καρέκλες και μας δείξατε ότι τα όνειρα μας μπορούν να τα πραγματοποιήσουνε".

Όπως διαφάνηκε συνέχισε, η δύναμη της ψυχής είναι μεγαλείο λέγοντας πως "κάνατε το ακατόρθωτο κατορθωτό".

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Ονησιφόρου ,ανέφερε πως από την πρώτη στιγμή πίστεψε στον Παραολυμπιονίκη Χαράλαμπο Ταϊγανίδη και στην δύναμη ψυχής του για την κατάκτηση του στόχου του.

Μέσα από την εμπειρία του όταν κατατάγηκε στο Σώμα των Βατραχανθρώπων, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ονησιφόρου, έμαθε να ξεχωρίζει τα άτομα που διαθέτουν ψυχική δύναμη.

Το εγχείρημα, συνέχισε ο κ. Ονησιφόρου , η κάλυψη εκατοντάδων χιλιομέτρων σε ιδιαίτερα σε απαιτητικές θαλάσσιες συνθήκες, συνδιοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου (ΣΕΒΑΚ) και έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς στηρίζει το έργο του Παγκύπριου Συνδέσμου “Ένα Όνειρο Μια Ευχή”, που βοηθά παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις. Καταληκτικά ο κ Ονησιφόρου ανέφερε πως αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους στηρίζουμε για να δίδουμε φώς στην νέα γενιά.