Κτίζοντας γέφυρες επενδύσεων: Η Eurobank στο 11ο International Funds Summit

Στις παγκόσμιες τάσεις των εναλλακτικών επενδύσεων και στις ευκαιρίες διασυνοριακής συνεργασίας που διαμορφώνουν τη νέα εποχή των funds επικεντρώθηκε το 11ο International Funds Summit, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Eurobank.

Εκ μέρους της Τράπεζας ο κ. Παναγιώτης Χρυσοστόμου, Manager, Banking Services & Representative Offices, International Business Banking, συμμετείχε στο πάνελ με θέμα: “India & Cyprus – Building Bridges in Alternative Investments”, στο πλαίσιο του ευρύτερου Strategic Dialogue: The India Dimension. Η συζήτηση ανέδειξε τον ρόλο της Κύπρου ως στρατηγική πύλης για Ινδούς διαχειριστές κεφαλαίων που επιδιώκουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, εξετάζοντας παράλληλα ζητήματα διασυνοριακής δομής επενδυτικών κεφαλαίων, φορολογικής αποδοτικότητας, ροών θεσμικού κεφαλαίου και καινοτομίας στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Ο κ. Χρυσοστόμου, τοποθετούμενος στο πλαίσιο των στρατηγικών πρωτοβουλιών του Ομίλου Eurobank, υπογράμμισε ότι η Eurobank, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τις τεράστιες προοπτικές την Ινδικής οικονομίας, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύνδεση της Ινδίας με την Ευρώπη μέσω Ελλάδας και Κύπρου. Με φυσική παρουσία στη Μουμπάι, η Τράπεζα γίνεται ο πρώτος ελληνικός και κυπριακός τραπεζικός όμιλος που εγκαθιδρύει παρουσία στην Ινδία, δημιουργώντας μια απτή γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών. «Η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ε.Ε. με ώριμο χρηματοοικονομικό πλαίσιο, προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο ως επενδυτικός προορισμός και αποτελεί ιδανικό κόμβο για ινδικές επενδύσεις και κεφάλαια που αναζητούν αξιόπιστη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά», είπε.

Αναφερόμενος στη συνολική στρατηγική του Ομίλου, τόνισε ότι η Eurobank μετατρέπει τη χρηματοοικονομική διπλωματία σε πράξη, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το India-Greece-Cyprus Business & Investment Council (IGC), το οποίο λειτουργεί ως πλατφόρμα ενίσχυσης των εμπορικών, επενδυτικών και τεχνολογικών δεσμών μεταξύ των τριών χωρών.

Η Eurobank, μέσα από τις πρόσφατες συνεργασίες της με Fairfax Digital Services και LTIMindtree για τη δημιουργία του Global Delivery Centre, αλλά και με την NPCI International για την εισαγωγή του συστήματος Unified Payments Interface (UPI) σε Ελλάδα και Κύπρο, ενισχύει περαιτέρω τη διασύνδεση των οικονομιών Ευρώπης και Ινδίας σε επίπεδο τεχνολογίας, πληρωμών και καινοτομίας.

Η Eurobank, αξιοποιώντας τη σταθερή χρηματοοικονομική της βάση, τη διεθνή της εμπειρία και το ευρύ της δίκτυο, παραμένει αφοσιωμένη στο όραμα της διασύνδεσης της Ευρώπης με δυναμικά αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως της Ινδίας, υποστηρίζοντας ενεργά τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές που θα διαμορφώσουν τη νέα εποχή της ανάπτυξης.