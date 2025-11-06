Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κατέρρευσε κατασκευή σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στη Νότια Κορέα - Επτά άνθρωποι παγιδεύτηκαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η κατάρρευση σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία της Ulsan Power της Korea East-West Power στη νοτιοανατολική πόλη Ουλσάν.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι παγιδεύτηκαν μετά την κατάρρευση ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας στην ανατολική ακτή της Νότιας Κορέας, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η κατάρρευση σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία της Ulsan Power της Korea East-West Power στη νοτιοανατολική πόλη Ουλσάν, ανέφεραν οι αρχές, μετά την κατάρρευση ενός μεγάλου κτιρίου.

Η Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία δήλωσε ότι δύο άτομα έχουν διασωθεί, ενώ τουλάχιστον επτά άλλα αγνοούνται.

Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας, Κιμ Μιν-σεόκ, διέταξε όλα τα Υπουργεία να «κινητοποιήσουν όλο το διαθέσιμο προσωπικό και τον εξοπλισμό, δίνοντας ύψιστη προτεραιότητα στη διάσωση των παγιδευμένων».

Οι κάτοικοι απομακρύνονται από την περιοχή.

Το ατύχημα φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την κατεδάφιση του θερμοηλεκτρικού σταθμού, ο οποίος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

ΚΥΠΕ

