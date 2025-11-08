Χαιρετίζει την απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά ΚΔ ο Β. Πάλμας

Χαιρέτισε την απόφαση της Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

Ο κ. Πάλμας σε δηλώσεις του στην Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου, όπου παρέστη στους εορτασμούς για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ανέφερε πως χθες επικοινώνησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ενημέρωσε ότι η Νορβηγία ήρε το εμπάργκο όπλων που είχε στην Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και 65 χρόνια.

Υπενθύμισε για ιστορικούς λόγους ότι «η Νορβηγία είχε αποφασίσει σε περιοχές που υπάρχουν εμπόλεμες καταστάσεις, να έχει εμπάργκο σε εξοπλισμό και μετά από 65 χρόνια βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι η απόφαση της νορβηγικής κυβέρνησης είναι η άρση του εμπάργκο».

Ο κ. Πάλμας χαιρέτησε αυτή την απόφαση, λέγοντας πως «τη θεωρούμε μια καλή εξέλιξη, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το γεγονός ότι και με τους Αμερικανούς έχει αρθεί το εμπάργκο». Επεσήμανε ακόμη, πως κάθε χρόνο στις ΗΠΑ ανανεώνεται η διαδικασία, σημειώνοντας πως τώρα βρίσκονται στο στάδιο που αναμένουν από τη Γερουσία να δουν κατά πόσο αυτή η παράταση της άρσης του εμπάργκο στις ΗΠΑ θα γίνει από 3 έως 5 χρόνια. Αυτό, είπε, είναι πολύ υποβοηθητικό για την καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση των αναγκών της Εθνικής Φρουράς.

Επίσκεψη Δένδια

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας ανέφερε πως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.Οι συναντήσεις του, σημείωσε, «με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκο Δένδια είναι τακτικές και πριν 10 ημέρες είχαμε συναντηθεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη».

Ερωτηθείς τι θα απασχολήσει τη συνάντηση, ο κ. Πάλμας ανέφερε πως θα κινηθούν στα πλαίσια που αφορούν τη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή και θα την αξιολογήσουν, ενώ την ίδια ώρα, όπως είπε, θα ανταλλάξουν και απόψεις κυρίως σ’ ό,τι αφορά τα ζητήματα που αφορούν τον κανονισμό safe της ΕΕ στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα και η Κύπρος. Θα ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό τον κανονισμό, ούτως ώστε να δούμε τα περιθώρια συνεργασίας των δύο χωρών σ’ αυτό, κατέληξε ο κ. Πάλμας.