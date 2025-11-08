Νεκρή Ζώνη: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εμπόδισε Ε/κ γεωργό να καλλιεργήσει το χωράφι του

Άλλη μια παρενόχληση των κατοχικών δυνάμεων στη νεκρή ζώνη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Δένειας, όταν τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στη νεκρή ζώνη για να εκδιώξει Ελληνοκύπριο γεωργό που πήγε να καλλιεργήσει το χωράφι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από έγκυρες πηγές, γύρω στις 10 το πρωί Ελληνοκύπριος γεωργός εισήλθε στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Δένειας για να καλλιεργήσει το χωράφι του. Ύστερα από λίγο, στρατιωτικό όχημα των κατοχικών δυνάμεων κατευθύνθηκε προς τον γεωργό, ζητώντας του να αποχωρήσει.

Στη συνέχεια, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, μετέβησαν στο σημείο μέλη των Ηνωμένων Εθνών και ο γεωργός αποχώρησε. Αφού αποχώρησαν όλοι από το σημείο, το όχημα των κατοχικών δυνάμεων επέστρεψε σε λίγη ώρα και στη συνέχεια επέστρεψαν και τα μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Τόσο οι Τούρκοι στρατιώτες όσο και οι άνδρες της ειρηνευτικής Δύναμης, αποχώρησαν από τη νεκρή ζώνη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Για το περιστατικό είναι ενήμερο το Υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΚΥΠΕ