Εκδήλωση διαμαρτυρίας για την ενδεχόμενη απομάκρυνση του Καταφυγίου Ζώων Πάφου

Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εθελοντές διαμαρτυρόμενοι για την ενδεχόμενη απομάκρυνση του Καταφυγίου Ζώων Πάφου από τον χώρο όπου στεγάζεται.

Η Υπεύθυνη Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης του Καταφυγίου, Ειρήνη Διαμαντοπούλου ανέφερε πως η αναγκαστική απομάκρυνση περίπου 2.000 ζώων σημαίνει ότι περίπου 2.000 ζώα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς στέγη και φροντίδα.

Οι εθελοντές είπε, για χρόνια εργάζονται ασταμάτητα, μέρα και νύχτα, συχνά με περιορισμένους πόρους, για να προσφέρουν τροφή, ιατρική φροντίδα και παρηγοριά σε κάθε ζώο που περνά τις πύλες του καταφυγίου.

Έχουμε συνέχισε, δημιουργήσει δυνατούς δεσμούς εμπιστοσύνης και αγάπης. Το να βλέπουμε τώρα αυτά τα ζώα να απομακρύνονται χωρίς σαφές σχέδιο για την ευημερία ή το μέλλον τους είναι καταστροφικό», τόνισε, καλώντας παράλληλα άμεσα τις αρχές και το κοινό να σταματήσουν αυτή την απομάκρυνση.

Έστειλε ακόμη το μήνυμα ότι η ευημερία αυτών των ζώων πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα. Επιπρόσθετα η κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε πως βρίσκονται σε επικοινωνία με την Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων κ. Αντωνία Θεοδοσίου αναφέροντας πως αυτά τα ζώα δεν είναι αριθμοί — είναι ζωές που έχουμε υποσχεθεί να προστατεύουμε.

Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας το παρών του έδωσε και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου το οποίο απευθύνει έκκληση στην Κυβέρνηση και τη δικαστική εξουσία να ανασταλεί διάταγμα που αφορά το καταφύγιο για ζώα στην Πάφο.

Με συντονισμένη προσπάθεια όλων "να βρούμε εκείνες τις λύσεις για να μην θυματοποιήσουμε για δεύτερη φορά αθώα ζώα, τα οποία ευρίσκονται εκεί λόγω της δικής μας ανευθυνότητας και του τρόπου που διαχειριζόμαστε τα αθώα τα ζώα, που σε τίποτα δεν έφταιξαν", ανέφερε ο πρόεδρος του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου Κυριάκος Κυριάκου .

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε πως έχει προγραμματιστεί σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη με τον Δήμο Ιεροκηπίας και στην παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων. Όπως ανέφερε ο κ. Κυριάκου ο Δήμος Πάφου το 2015 προκήρυξε διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων.

Επίσης όσον αφορά την οχληρία, σημείωσε πως αυτή δεν αντιμετωπίζεται με ισοπεδωτικά μέτρα όπως κατεδάφιση υποστατικών ή και άλλα δραστικά μέτρα που στην ουσία δεν λαμβάνουν υπόψη τα ίδια ζώα και την ευημερία τους. Επιπρόσθετα ανακοίνωσε, πως έγιναν προσπάθειες για τη δημιουργία περιφερειακού καταφυγίου οι οποίες ωστόσο απέτυχαν.

Οι δε διαχειριστές συνέχισε έκαναν μεγάλες προσπάθειες για την εξεύρεση χαλίτικης γης ή άλλου χώρου αλλά απέτυχε και αυτό. Πρόσθεσε ακόμη πως είμαι ξεκάθαρο ότι η Πολιτεία έχει την ευθύνη όχι μόνο αυτής της περίπτωσης αλλά και για όλα τα θέματα που αφορούν την λειτουργία καταφυγίων και των προσωρινών χώρων κράτησης .

Είπε ακόμη πως το Υπουργείο Εσωτερικών θα έπρεπε με πολύ σοβαρότητα να ιδευκολύνει άμεσα αυτούς τους συνειδητοποιημένους εθελοντές πολίτες που αναζητούν με όλα τα μέσα τον οποιονδήποτε χώρο.