Πάφος : Εκδήλωση μαθητών στην Πάφο για καταδίκη ψευδοκράτους και απόδοση τιμής στο Πολυτεχνείο

Εκδήλωση για καταδίκη της ανακήρυξης του ψευδοκράτους πραγματοποίησαν σήμερα Παρασκευή μαθητές των σχολείων της Πάφου, έξω από το Μνημείο Μακαρίου Γ’ και Αντίστασης. Παράλληλα, διοργάνωσαν εκδήλωση μνήμης και τιμής για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με αφορμή την επικείμενη επέτειο της 17ης Νοεμβρίου 1973.

Κατά τη διάρκεια της κοινής εκδήλωσης οι μαθητές κρατούσαν πλακάτ, στα οποία αναγράφονταν συνθήματα όπως «Η ειρήνη στην Κύπρο δεν μπορεί να εμποδιστεί», «Κύπρος – Πολυτεχνείο ποτέ πια φασισμός», «Ένας είναι ο εχθρός ο ιμπεριαλισμός» και «Δεν ξεχνώ, αγωνίζομαι». Διαμαρτυρόμενοι για την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, οι μαθητές δήλωσαν πως η φωνή της νέας γενιάς στέλνει ηχηρό μήνυμα ότι «η Κύπρος ανήκει στο λαό της».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με προσυγκέντρωση στο Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης στις 10:00 και ακολούθησε πορεία μέχρι το Μνημείο Μακαρίου Γ. Στο χώρο του μνημείου αναγνώστηκε ομιλία της ΠΣΕΜ για την καταδίκη του ψευδοκράτους και μνήμης και τιμής του Πολυτεχνείου.

Η ομιλία διαβάστηκε από το Μέλος της Γραμματείας της ΠΣΕΜ και Γραμματέα της ΕΣΕΜ Πάφου, Εφραίμ Μιχαήλ. H Γραμματέας της ΕΣΕΜ έστειλε το μήνυμα ότι ως ΠΣΕΜ, θα συνεχίσουνε τον αγώνα για επίλυση του Κυπριακού, στηριγμένοι στο διεθνές δίκαιο και στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αγωνιζόμαστε είπε, για απελευθέρωση από την κατοχή και επανένωση του τόπου και του λαού μας, για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως προνοείται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, που θα προνοεί ένα κράτος με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών όλων των Κυπρίων αλλά και για να σταλούν μηνύματα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης των δύο κοινοτήτων.

Πρόσθεσε επίσης πως ο αγώνας θα συνεχιστεί ώστε Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να αφεθούν να ζήσουν ελεύθερα και ειρηνικά μαζί, μακριά από εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα και ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις. Για μια Κύπρο αποστρατιωτικοποιημένη και κυρίαρχη. Η Κύπρος δεν χρειάζεται στρατούς, συρματοπλέγματα και ξένους κηδεμόνες να μας επιτηρούν είπε, προσθέτοντας πως δεν θέλουνε οι ηθικοί αυτουργοί της κατάστασης που βιώνουμε, το ΝΑΤΟ δηλαδή, να εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στο Κυπριακό. Η Εφραίμ Μιχαήλ ανέφερε πως από το 2017 μέχρι σήμερα, παρακολουθούνε με ανησυχία την στασιμότητα στη διαδικασία των συνομιλιών. Ο χρόνος που περνά ανεκμετάλλευτος, μόνο τη διχοτόμηση εξυπηρετεί.

Έχοντας αυτά τα δεδομένα, η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει, όπως είπε, «να στηρίξει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων πάνω στις διαχρονικές θέσεις της και με βάση τις δεσμεύσεις που αναλάβανε έναντι της διεθνούς κοινότητας και των τουρκοκυπρίων. Η μακρά περίοδος του αδιεξόδου και του διαπραγματευτικού κενού είχε τις παρενέργειές της. Για την πρόκληση νέων τετελεσμένων, η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε την αποενοχοποίησή της από τον διεθνή παράγοντα για το αδιέξοδο». Αναφέρθηκε και στην εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμαν στην τουρκοκυπριακή ηγεσία πριν από λίγες μέρες, λέγοντας πως αναζωπυρώνονται οι προσδοκίες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, αφού αναμφίβολα, ο προκάτοχος του, Ερσίν Τατάρ, αποτελούσε τον μεγαλύτερο υπέρμαχο της διχοτόμησης του τόπου μας. Χαιρετίζουμε συνέχισε, τους χιλιάδες των προοδευτικών Τουρκοκυπρίων που κατά τα τελευταία χρόνια διαδήλωναν κατά της προσπάθειας της Τουρκίας για επέμβαση στα εσωτερικά της κοινότητας τους, αλλά και στο νησί γενικά, καταδικάζοντας παράλληλα τις ενέργειες της Τουρκίας στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.

Στέλνουμε είπε ακόμα, σε αυτούς μηνύματα φιλίας και ειρηνικής συνύπαρξης. Ως μαθητές και μαθήτριες, ως η φωνή του μέλλοντος, οφείλουμε τόνισε, «να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να σταθούμε ανάχωμα σε όσους προωθούν τη διχοτόμηση. Οφείλουμε να αγωνιστούμε για την ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων στον τόπο που τους γέννησε». Γιατί αυτό το μικρό νησί, αυτός ο λαός δεν μπορεί να παραμείνει μοιρασμένος, συμπλήρωσε.

"Πολυτεχνείο"

Σχετικά με το Πολυτεχνείο ανέφερε πως φέτος, συμπληρώνονται πενήντα ένα χρόνια από τη μέρα που το τανκ έριχνε την πύλη στην είσοδο του Πολυτεχνείου. Πέραν του μισού αιώνα από τις μέρες, που χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες ύψωσαν το ανάστημα τους απέναντι στη ξενοκίνητη Χούντα των Αθηνών.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου συνέχισε, αποτέλεσε την κορύφωση του αντιδικτατορικού αγώνα του ελληνικού λαού, βρίσκοντας τη φοιτητιώσα νεολαία στην πρώτη γραμμή. Όπως είπε, η εξέγερση κατάφερε να συσπειρώσει γύρω της, τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, καθώς τα αιτήματα της νεολαίας, δεν ήταν μόνο ακαδημαϊκά και συνδικαλιστικά. Ήταν πρώτα απ’ όλα, αιτήματα για την αλλαγή της πολιτικής κατάστασης που εγκαθιδρύθηκε με το πραξικόπημα της Χούντας των Συνταγματαρχών, τον Απρίλη του 1967.

Οι φοιτητές διεκδίκησαν ανατροπή του φασιστικού καθεστώτος, δημοκρατία, ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία. Τα αντιφασιστικά - αντιδικτατορικά συνθήματα, το «έξω οι ΗΠΑ », «Έξω το ΝΑΤΟ», «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία », δείχνουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την ουσία της εξέγερσης. Η εξέγερση πνίγηκε στο αίμα με την παρέμβαση του στρατού. Όμως συνέχισε, οι αγωνιστές φοιτητές και φοιτήτριες του Πολυτεχνείου δεν νικήθηκαν. Με τον μαχητικό και γεμάτο αυτοθυσία αγώνα τους, έφεραν σε αδιέξοδο τη δικτατορία και μεγάλωσαν το χάσμα ανάμεσα σ’ αυτή και το λαό. Πρόσθεσε ακόμη, πως η εξέγερση του Πολυτεχνείου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην απαλλαγή του ελληνικού λαού από το φασιστικό καθεστώς. Δυστυχώς, πριν καταρρεύσει η Χούντα κατάφερε να ολοκληρώσει τα καταστροφικά και προδοτικά σχέδια που σχεδιάστηκαν στα στρατηγία του ΝΑΤΟ και με τη βοήθεια των εδώ οργάνων της, της ΕΟΚΑ Β΄, εκτέλεσαν το φασιστικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. Η Χούντα είπε, κατέρρευσε, υπό το βάρος των ευθυνών της για το ρόλο της στο δίδυμο έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού. Το κακό όμως έγινε. Οι συνέπειες για τον κυπριακό λαό τραγικές.

Τα εγκλήματα του ιμπεριαλισμού και του φασισμού, μας τα θυμίζει σήμερα καθημερινά ο Πενταδάκτυλος. Χρέος της κυπριακής νεολαίας, είναι, όπως είπε, να συνεχίσει αδιάκοπα τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον φασισμό, κρατώντας έτσι τα ιδανικά του Πολυτεχνείου ζωντανά.

Το Πολυτεχνείο δεν μπορεί να μείνει ως μια ιστορική ανάμνηση. Είπε ακόμη πως ο αγώνας των φοιτητών του Πολυτεχνείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με τον δικό μας αγώνα για απελευθέρωση του τόπου μας βροντοφωνάζοντας « όλοι μαζί για να πέσει η κατοχή» και « Όλοι μαζί για επανένωση». Πρέπει σημείωσε, να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία της Κύπρου, το κοινό σύμβολο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και να βροντοφωνάξουμε «Κύπρος ενωμένη – Ομοσπονδιακή».

Έστειλε επίσης το μήνυμα στους εμπόρους του ιμπεριαλισμού που χαράζουν σύνορα με το αίμα των λαών, το μήνυμα στους εμπόρους του εθνικισμού που δηλητηριάζουν συνειδήσεις, πως λογάριασαν λάθος. Λογάριασαν χωρίς τους μαθητές και τις μαθήτριες που αγωνίζονται ενάντια στην κατοχή και τη διχοτόμηση, χωρίς τους μαθητές και τις μαθήτριες που αγωνίζονται για επανένωση του τόπου και του λαού μας, λογάριασαν λάθος, γιατί σήμερα ακούγεται η φωνή του μέλλοντος, η φωνή της νέας γενιάς, η φωνή του κυπριακού λαού που στέλνει ηχηρό μήνυμα πως: «Η Κύπρος ανήκει στο λαό της ».

Μαθητές σε δηλώσεις τους δεσμεύτηκαν πως θα δώσουν αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση της Κύπρου, μέχρι την απελευθέρωση του τόπου και του λαού και για να ανατρέψουν τα διχοτομικά σχέδια της Τουρκίας και όσων άμεσα ή έμμεσα προωθούν την διχοτόμηση.

Επεσήμαναν επίσης πως οφείλουν να αγωνιστούν για την ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων στον τόπο που τους γέννησε γιατί, όπως ανέφεραν, αυτό το μικρό νησί δεν μπορεί να μείνει μοιρασμένο.

Η εκδήλωση καταδίκης κατά του ψευδοκράτους ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης υπήρξε η διακριτική παρουσία μελών της ΑΔΕ Πάφου για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής τους, καθώς και για παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό.