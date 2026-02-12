Σύνοδος Κορυφής: Το σχέδιο ενίσχυσης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων - Η πρόταση και οι επιφυλάξεις

Το σχέδιο ενίσχυσης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και οι τρόποι που η Γηραιά Ήπειρος μπορεί να ανακτήσει την οικονομική της ανταγωνιστικότητα έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας είναι το κυρίαρχο θέμα της άτυπης Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη (12/2) στο Βέλγιο με κάποιες χώρες να μην κρύβουν τις επιφυλάξεις τους.

Στο τραπέζι βρίσκεται η ευνοϊκή μεταχείριση των ευρωπαϊκών εταιρειών από τα κράτη μέλη. Πρόκειται στην ουσία για την πρόταση «Αγοράστε Ευρωπαϊκά», την οποία προωθούσε εδώ και καιρό η Γαλλία και η οποία αν υιοθετηθεί θα μπορούσε να σημαίνει την επιβολή απαιτήσεων στις κυβερνήσεις για την ιεράρχηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων στις δημόσιες συμβάσεις.

Αποκαλυπτική των προθέσεων των Βρυξελλών είναι η δήλωση της Ούρσουλα φον τνερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Πρέπει επίσης να εξετάσουμε το εθνικό επίπεδο... τα επιπλέον επίπεδα εθνικής νομοθεσίας που απλώς δυσκολεύουν τη ζωή των επιχειρήσεων και δημιουργούν νέα εμπόδια στην ενιαία αγορά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αργότερα αυτόν τον μήνα, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ θα δημοσιεύσει έναν νόμο, ο οποίος αναμένεται να θέσει στόχους για το ευρωπαϊκό περιεχόμενο σε μια σειρά στρατηγικών προϊόντων, όπως τα ηλιακά πάνελ και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Οι ανησυχίες των Βρυξελλών και ο Μακρόν

Το ζήτημα της φθίνουσας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης απασχολεί εδώ και καιρό την ΕΕ, αλλά απέκτησε νέα επείγουσα σημασία όταν αποκαλύφθηκαν επώδυνες ευπάθειες από την ξαφνική απώλεια του ρωσικού φυσικού αερίου το 2022, τους εμπορικούς πολέμους του Ντόναλντ Τραμπ και την επιδίωξη της Κίνας για οικονομική κυριαρχία.

Από τους υπέρμαχους της πρότασης «Αγοράστε Ευρωπαϊκά» είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, όπως αναφέρει ο Guardian. O Μακρόν δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε ευρωπαϊκές εφημερίδες ότι η προτίμηση στα ευρωπαϊκά προϊόντα/εταιρείες θα πρέπει να επικεντρωθεί σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς, όπως οι καθαρές τεχνολογίες, τα χημικά, ο χάλυβας, η αυτοκινητοβιομηχανία και η άμυνα, «διαφορετικά οι Ευρωπαίοι θα παραγκωνιστούν».

Μάλιστα ο Γάλλος πρόεδρος προσερχόμενος στη Σύνοφο Κορυφής σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους έδωσε χρονικό ορίζοντα μέχρι τον Ιούνιο για αποφάσεις.

«Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα και να έχουμε πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις από τώρα και μέχρι τον Ιούνιο και θα δούμε πού βρισκόμαστε τον Ιούνιο και, αν δεν έχουμε προχωρήσει και οι 27, τότε να δώσουμε στον εαυτό μας την επιλογή να κάνουμε ενισχυμένες συνεργασίες για να προχωρήσουμε ταχύτερα», σημείωσε.

Ποιες χώρες αντιδρούν και γιατί

Η πρόταση βρίσκει αντίσταση στις χώρες της βόρειας Ευρώπης, που υπερασπίζονται το ελεύθερο εμπόριο. Σε κοινό έγγραφο, οι σκανδιναβικές και χώρες της Βαλτικής μαζί με την Ολλανδία επισημαίνουν ότι η προτίμηση στα ευρωπαϊκά προϊόντα/εταιρείες «ενδέχεται να προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο περίπλοκης ρύθμισης» και να αποθαρρύνει τις επενδύσεις.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ούλφ Κρίστερσον, δήλωσε ότι παραμένει επιφυλακτικός απέναντι σε οποιοδήποτε προστατευτική ατζέντα.

«Η ιδέα του να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις - αν αυτός είναι ο σκοπός της πρωτοβουλίας “Αγοράστε ευρωπαϊκά”, δηλαδή να αποφεύγουμε το εμπόριο ή τη συνεργασία με άλλες χώρες - με κάνει πολύ σκεπτικό», δήλωσε στους Financial Times.

Με τη σειρά τους ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συνέταξαν ένα έγγραφο που επέμενε ότι η ΕΕ θα έπρεπε να «περιοριστεί» στην επιδίωξη νέων κανόνων.

«Οι νέες νομοθετικές προτάσεις που αναμένεται να εισαγάγουν υπερβολικό πρόσθετο διοικητικό φόρτο θα πρέπει να αποσυρθούν ή να μην κατατεθούν εξαρχής», ανέφεραν η Ρώμη και το Βερολίνο στο κοινό έγγραφο.

Ευθύνες στα κράτη μέλη ρίχνουν οι Βρυξέλλες

Ωστόσο οι Βρυξέλλες έχουν διαφορετική άποψη καθώς θεωρούν ότι υπεύθυνα για τη γραφειοκρατία είναι τα κράτη μέλη όπως σημειώνει το Politico: «Οι ηγέτες πρέπει να δώσουν ένα σαφές μήνυμα στις πρωτεύουσές τους να εργαστούν για την άρση των εμποδίων και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Από την πλευρά των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, είναι σημαντικό να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει για να αποφευχθούν διαφορετικές ερμηνείες των αποφάσεών μας. Αυτό θα αποτελέσει μέρος των συζητήσεων στην Άλντεν Μπίσεν», λέει αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Οι εθνικοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θέλουν να επιμείνουν στις πολύ εθνικές τους λύσεις, οι οποίες, φυσικά, υπονομεύουν την εσωτερική αγορά», σημειώνει με τη σειρά του ο Γκέοργκ Ζάχμαν, ειδικός οικονομικής πολιτικής στο think tank Bruegel στις Βρυξέλλες.

Το αποτέλεσμα, είπε, είναι «μια διαμάχη για την εξουσία που οδηγεί σε αυτή τη γραφειοκρατικοποίηση», καθώς η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προσπαθούν να νομοθετήσουν το ένα το άλλο.

Πηγή: cnn.gr