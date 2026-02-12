Έκτακτες παραιτήσεις από το ΔΣ της ΟΝΕΚ - Κάνουν λόγο για παρατυπίες

Τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕΚ υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους «λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης» κατά την ορισμένη για χθες, Τετάρτη, συνεδρία του ΔΣ, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Πρόεδρος του ΔΣ, Κωνσταντίνα Αχιλλέως, σημειώνοντας ότι η χρονική συγκυρία «δημιουργεί εύλογα ερωτήματα», καθώς προηγήθηκαν συνεδρίασης για ζητήματα ορθής λειτουργίας και διοικητικής εποπτείας.

Όπως αναφέρει η κ. Αχιλλέως, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ήταν ορισμένη συνεδρία του ΔΣ, ώστε «να εξεταστούν θεσμικά και συλλογικά» θέματα που αφορούν την ορθή λειτουργία και την εποπτεία, περιλαμβανομένης της «ανάγκης διερεύνησης πιθανών διαδικαστικών παρατυπιών ή υπηρεσιακών αστοχιών».

Η παραίτηση των τριών Μελών, προσθέτει, είναι σεβαστή ως προσωπική επιλογή, ωστόσο η χρονική συγκυρία, «δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά και καθιστά αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι δεν θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς την πλήρη διερεύνηση πιθανών πειθαρχικών, διοικητικών ή άλλων ευθυνών, εφόσον προκύψουν».

«Ο Οργανισμός Νεολαίας δεν ανήκει σε πρόσωπα ούτε υπηρετεί σκοπιμότητες. Υπηρετεί τους νέους της Κύπρου και το δημόσιο συμφέρον», αναφέρει περαιτέρω, προσθέτοντας ότι η ίδια ότι παραμένει προσηλωμένη στη διαφάνεια, στη λογοδοσία, στη θεσμική συνέπεια και στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Οργανισμού, «με σεβασμό προς τον ρόλο που μας έχει ανατεθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ